Meteo, spaventoso tornado EF3 in Ucraina: centinaia di edifici danneggiati e una foresta ridotta ad un cumulo di cespi nell’oblast di Kherson [FOTO e VIDEO]

Uno spaventoso tornado ha colpito l’oblast di Kherson, nell’Ucraina meridionale. In particolare, l’enorme vortice si è abbattuto sulla cittadina di Velikaya Aleksandrovka, danneggiando centinaia di edifici, inclusa una scuola, totalmente scoperchiata. Circa 300 edifici residenziali sono stati danneggiati dalla furia del tornado. Sono state riportate anche diffuse interruzioni nella fornitura di gas naturale nell’area, che hanno interessato più di mille famiglie. Oltre 40 insediamenti sono rimasti senza elettricità a causa dei pali abbattuti e almeno 5 strade sono state danneggiate.

Incredibili le immagini dei video in fondo all’articolo, che risalgono a domenica 27 settembre: a giudicare dalle dimensioni e dalla potenza del tornado, sembra di essere negli Stati Uniti. Si stima, infatti, che il vortice che ha colpito Velikaya Aleksandrovka abbia raggiunto l’intensità EF3 sulla scala Fujita, che include venti compresi tra 218 e 266km/h.

Nella sua traiettoria, il tornado ha attraversato una striscia che include la cittadina e una foresta, devastando tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino. 150 ettari di foresta sono stati completamente distrutti, tra alberi abbattuti e spezzati come fiammiferi ad un’altezza da 1,5 a 3 metri dal suolo. Ora la foresta si è trasformata in un inquietante cumulo di cespi (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Le autorità hanno allestito una sede speciale nell’area per affrontare le conseguenze del devastante maltempo, promettendo sostegno alle persone colpite. Fortunatamente non ci sono state vittime. Si tratta del terzo tornado in Ucraina dall’inizio dell’estate.