Militare morto dopo salvataggio, Guardia Costiera: “Verifiche in corso, grande dolore”

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragica vicenda in cui ha perso la vita il secondo capo Aurelio Visalli. Lo ha reso noto la Capitaneria di Porto di Catania. “E’ ancora forte il dolore per la perdita del nostro sottufficiale – fanno sapere dalla Guardia Costiera di Catania – scomparso nel tentativo di prestare soccorso a chi era in pericolo. Col suo gesto ha onorato la divisa che indossiamo e il lavoro che ogni giorno svolgiamo per la sicurezza dei nostri cittadini. Quello che possiamo dire, al momento, e’ che, in situazioni come queste, quando e’ in pericolo la vita di qualcuno, come nel caso dei due ragazzi che stavano per annegare nel mare antistante Milazzo, il fattore tempo e’ l’elemento essenziale e determinante per il buon esito del soccorso. Fattore tempo essenziale anche nelle operazioni di ricerca, avviate non appena si e’ avuta contezza della scomparsa tra le onde del nostro collega, Aurelio Visalli. Le condizioni meteo-marine proibitive non hanno scoraggiato noi, ne’ i nostri colleghi della Marina Militare, come pure dell’Aeronautica Militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dell’Agenzia Frontex, dal continuare senza sosta per tutta la notte le ricerche in mare con mezzi navali, aerei e terrestri”.

“Ora e’ il momento di mostrare vicinanza alla famiglia di Aurelio e ai suoi colleghi ai quali oltre ai sentimenti di’ cordoglio di tutto il personale del Corpo e’ stato anche offerto ogni tipo di supporto per affrontare questo momento di forte dolore”.