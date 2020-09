Militare morto dopo salvataggio: la Procura dispone l’autopsia

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha disposto l’autopsia sul corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della Capitaneria morto dopo avere salvato due ragazzini in balia delle onde a Milazzo.

Proseguono le indagini sulle modalità con cui il 40enne è stato ricercato in mare dopo le dichiarazioni anche del cognato che ha denunciato ritardi e mezzi inadeguati per le ricerche.

I funerali potrebbero slittare di qualche giorno.