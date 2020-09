La NASA testa un motore del razzo che riporterà l’uomo sulla Luna: successo del test sullo Space Launch System

Lo Space Launch System (Sls) è definito dai progettisti della NASA e della societa’ aerospaziale Northrop Grumman come il piu’ potente razzo di sempre. Sarà proprio Sls a riportare riportera’ astronauti americani sulla Luna entro il 2024. La NASA ha testato con successo nel deserto dello Utah uno dei suoi motori.

La potenza del cosiddetto booster, uno dei razzi che fornisce la spinta necessaria per staccare il veicolo spaziale dalla rampa di lancio, e’ stata sperimentata con successo per due minuti. Il test, fanno sapere la NASA e la Northrop Grumman, principale appaltatore del progetto, permettera’ agli esperti di valutare le performance del motore, in particolare dei nuovi materiali utilizzati per il futuro lanciatore lunare Sls.

La realizzazione del vettore Sls e’ parte dell’ambizioso programma lunare Artemis, con il quale la NASA, con l’aiuto di altre agenzie spaziali e di compagnie private, punta a mandare di nuovo sul nostro satellite astronauti americani, tra cui la prima donna. E a realizzare una stazione orbitale intorno alla Luna, Gateway, da usare come trampolino di lancio verso un traguardo ancora piu’ lontano e ambizioso: il primo sbarco di un essere umano su Marte.