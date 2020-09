Terribile nel Salernitano, neonata trovata morta: è stata gettata dalla finestra dopo il parto

Roccapiemonte, paese in provincia di Salerno, è scosso per la terribile sorte toccata ad una neonata, trovata morta con il cordone ombelicale ancora attaccato. La piccola è stata lanciata da una finestra al secondo piano di un edificio poco dopo essere stata partorita. Le e’ stata fatale una ferita alla testa, secondo la prima ricostruzione della terribile vicenda.

Ieri un uomo ha visto il corpicino insanguinato e ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Mercato San Severino hanno identificato in poche ore la coppia che viveva al secondo piano. In casa c’era ancora sangue e la donna, 42 anni, era visibilmente scossa. Nessuno dei due ha detto una parola e mentre lui, 47 anni, e’ stato portato in carcere, lei e’ piantonata in ospedale. Ancora sconosciuto il movente del gesto. Molti dei vicini non sapevano che la donna aspettasse un bambino, pero’ tutti erano concordi nel ritenere che avesse problemi di salute mentale. La coppia aveva anche un altro figlio di 17 anni che e’ stato affidato ai nonni. Nelle prossime ore il medico legale Giuseppe Consalvo effettuera’ l’autopsia che potrebbe fornire elementi utili ai fini investigativi.