“Non ce n’è Coviddi”, la signora di “Buongiorno da Mondello” diventa influencer: oltre 125 mila follower in un giorno sul “profilo ufficiale”

Più di 125 mila follower in un solo giorno. Lei si chiama Angela Chianello, ma tutti la conoscono come la signora di “Buongiorno da Mondello“, diventata nota al grande pubblico, quello dei social in particolare, per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata durante un’intervista rilasciata a Canale 5. Da ieri la signora Angela è su Instagram con una ‘Official page‘ e in pochissimo tempo ha collezionato oltre 125 mila follower (128 mila nel momento in cui scriviamo). Considerando che il suo precedente profilo aveva solo poco più di 700 follower, è lecito dire che la signora è diventata in poche ore una star del web. Una delle tante influencer che affollano i social, dunque. Come se ce ne fosse ancora bisogno.

In questo nuovo profilo Instagram, a differenza di quello precedente, vicino al nome della signora è stato inserito il termine “real“, proprio come le celebrities. Il suo “Non ce n’è Coviddi“, con evidente accento palermitano, è diventato un vero e proprio tormentone estivo.

Molte, da più parti, le critiche, non tanto alla signora quanto alla capacità dei social di rendere ‘Vip’ la mediocrità. E’ un bene o un male? I social livellano le classi social(i), oppure esasperano l’ignoranza? Difficile trovare una risposta univoca a questa domanda, ma come dare torto a chi, tra le foto della signora Chianello, commenta: “Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto”.