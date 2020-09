Non vuole indossare la mascherina: maxi rissa in un supermercato a Crema [VIDEO]

La questione sta degenerando, in tutta Italia. Lancio di cestini, calci e botte in un supermercato e tutto ciò solo per il rifiuto di indossare la mascherina. Una maxi rissa è scoppiata ieri alla Coop di Crema (Cremona), nel centro commerciale Gran Rondò. Il video è stato postato su Facebook dal sindacalista dei Cobas Francesco Iacovone. ‘‘La folle zuffa – scrive nel post – scatenata dal rifiuto di indossare la mascherina. Il Covid-19 ringrazia la gentile clientela”. Ecco il video postato sui social: