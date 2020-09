L’OMS sconsiglia il saluto coi gomiti: “Non si rispettano le distanze, meglio la mano sul cuore”

Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rilanciato ieri su Twitter una raccomandazione da lui stesso fatta a marzo: evitare di salutarsi con il gomito perché non consente di rispettare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio da Coronavirus.

Ghebreyesus ha rinnovato la raccomandazione ritwittando il post dell’economista Diana Ortega: “L’OMS sconsiglia di salutare con il gomito: la cosa migliore è portare la mano al cuore. Il Direttore dell’OMS rifiuta questo saluto perché la distanza di sicurezza non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle“.

A marzo Ghebreyesus scriveva: “Quando si salutano le persone, è meglio evitare i gomiti perché ci si trova a meno di 1 metro dall’altra persona. Preferisco mettere la mano sul cuore quando saluto le persone in questi giorni.”

– When greeting people, best to avoid elbow bumps because they put you within 1 meter of the other person. I like to put my hand on my heart when I greet people these days.

