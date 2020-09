Orsi in cerca di cibo nei supermercati: terrificanti incontri ravvicinati in California [VIDEO]

Alcuni orsi nell’area del Lake Tahoe, in California, stanno prendendo un po’ troppa familiarità con gli umani. I video girati recentemente dagli abitanti (vedi immagini in fondo all’articolo) mostrano diversi terrificanti incontri tra orsi e persone all’interno di un supermercato dell’area nelle ultime settimane.

Nel primo video, un orso si aggira tra le corsie del supermercato, toccando i prodotti esposti tra le gente che assiste terrorizzata.

Il secondo video mostra un orso all’interno del negozio il 12 agosto scorso, quando un cliente lo colpisce sulla schiena prima di scappare via. Nello stesso filmato, è possibile vedere un dipendente del negozio mentre cerca di impedire ad un altro orso di entrare nella struttura e l’animale che si avvicina minaccioso a lui. “No, non c’era nella descrizione del lavoro. Affatto. Respingere gli orsi non era presente nella descrizione del lavoro”, ha detto il dipendente.