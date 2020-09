Paura in Francia: avvertito forte boato a Parigi, è stato un boom sonico

I media internazionali hanno riportato un forte boato nella capitale francese Parigi.

La prefettura ha reso noto che la causa è stata un caccia che ha infranto il muro del suono.

Numerose le segnalazioni sui social. Molte persone si sono fermate in mezzo alla strada per cercare di capire se si trattasse di un attentato o di un incidente.

L’Aeronautica militare francese ha confermato che è stato un aereo da combattimento decollato nell’Ile-de-France per una missione a infrangere il muro del suono a est di Parigi, provocando un forte boato che è stato udito nella capitale e nelle banlieu. Secondo il colonnello Stephane Spet, portavoce dell’Aeronautica, un Rafale si è alzato dalla base di Saint-Dizier per assistere un velivolo in difficoltà ed è stato autorizzato a superare il muro del suono per raggiungerlo.