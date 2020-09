article

1481518

MeteoWeb

Paura nella notte in Grecia per una forte scossa di terremoto, epicentro in mare [DATI]

Un terremoto di magnitudo 5.1 si è verificato la notte scorsa al largo della…

http://www.meteoweb.eu/2020/09/paura-nella-notte-in-grecia-per-una-forte-scossa-di-terremoto-epicentro-in-mare-dati/1481518/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/terremoto-earthquake-sismografo.jpg

terremoto,terremoto Grecia

ARTICOLI HOME