Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per pesce surgelato contenente salmonella. Si tratta, nello specifico di Preparato per insalata capricciosa, a marchio PROMAR, prodotto da RIMAVAR srl. Il prodotto, venduto in buste da 800 grammi, ha la data di scadenza indicata in 10/04/2021. Il motivo del richiamo è “possibile presenza di salmonella“. Nelle avvertenze si legge: “Si prega di non consumare e rendere il lotto oggetto di richiamo”.