Scoperto un pianeta simile a Giove che orbita intorno ad una stella molto più piccola del sole: è solo il 5° caso

A 419 anni luce di distanza, in orbita attorno a una stella molto piu’ piccola del nostro Sole, è stato scoperto un esopianeta che ha più o meno le dimensioni di Giove. Si chiama TOI-1899 b: ha una massa pari a circa due terzi del pianeta del nostro Sistema solare e un raggio del 10 per cento maggiore. È stato scoperto da un gruppo di ricercatori della Penn State University, utilizzando i dati rilevati dalla sonda Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Lo studio è stato pubblicato sull’Astronomical Journal.

“Sono stati trovati centinaia di pianeti grandi come Giove – spiega Caleb Canas, autore principale dell’articolo e studente presso la Penn State University – ma e’ raro osservare un corpo di queste dimensioni che orbita attorno a stelle piu’ piccole del Sole, in astronomia e’ solo il quinto caso. Questo potrebbe aiutarci a comprendere meglio la formazione dei pianeti giganti”.

Il team ha esaminato i dati dei satelliti e delle sonde, inferendo informazioni sulla massa, il raggio, il periodo orbitale del pianeta, utilizzando l’Habitable-zone Planet Finder (HPF), uno spettrografo astronomico costruito da un gruppo della Penn State University. “TOI-1899 b, che orbita attorno alla stella TOI-1899 – continua Rebekah Dawson, docente di Astronomia e Astrofisica presso la Penn State University e supervisore dell’articolo – potrebbe avere una temperatura moderata rispetto ai pianeti simili rilevati con il telescopio spaziale Kepler della NASA. Una delle particolarita’ piu’ curiose e’ il moto di rivoluzione del pianeta, che impiega solo 29 giorni per completare l’orbita attorno alla sua stella“. Gli autori spiegano che gli altri quattro pianeti che orbitano attorno ai loro astri impiegano meno di quattro giorni per completare l’orbita, e sono estremamente vicini alle loro stelle. “Uno studio piu’ approfondito – commenta Suvrath Mahadevan, docente di Astronomia e Astrofisica presso la Penn State University e terza firma dell’articolo – potrebbe aiutarci a rispondere ad alcuni interrogativi. Dovremo predisporre missioni per osservare piu’ da vicino questo pianeta cosi’ particolare”.