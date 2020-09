Plastic Free: 60 appuntamenti in tutta Italia il 27 settembre, l’obiettivo è raccogliere 100mila kg di plastica

Rimuovere dall’ambiente, in un solo giorno, 100 mila chilogrammi di rifiuti di plastica. È questo l’ambizioso obiettivo di Plastic Free che, domenica 27 settembre, in collaborazione con Flowe, organizza una giornata di raccolta in contemporanea in tutta Italia. Un obiettivo possibile che l’associazione guidata da Luca De Gaetano vuole raggiungere, forte dei suoi 160 referenti in tutto il Paese e 100 mila chilogrammi di plastica già raccolta.

“Fino ad oggi – spiega De Gaetano – abbiamo rimosso 100.000 chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente e domenica 27 vogliamo raddoppiare in un solo giorno. Il problema della plastica è enorme e con questo appuntamento daremo un forte segnale di sensibilizzazione all’intero territorio, per questo abbiamo previsto oltre 60 appuntamenti in tutta Italia, in collaborazione con Flowe”.

Per partecipare all’appuntamento di domenica è obbligatorio andare sul sito plasticfreeonlus.it, nella sezione eventi, scegliere la città e compilare il modo di registrazione. “Sono molto felice della collaborazione con Flowe – tiene a sottolineare il Presidente di Plastic Free -, un’azienda benefit che investe tante energie per il bene dell’ambiente“.

Un successo quello raggiunto da Plastic Free senza precedenti grazie ad un’attività divenuta una vera e propria “missione”, con il contributo di tantissimi iscritti e attivisti dell’associazione che ogni giorno, in tutta Italia, su spiagge, strade, marciapiedi, piazze, e che insegue un unico obiettivo: liberare il mondo dalla plastica. “Solo nell’ultimo mese – aggiunge De Gaetano – abbiamo raggiunto 12 milioni di utenti, dopo il 27 i numeri saranno sicuramente maggiori. Tutto a beneficio del nostro Pianeta”.