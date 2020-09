Un mondo sospeso, il Pontiac Silverdome Stadium: da arena dei sogni con più di 80.000 posti a simbolo di decadimento e abbandono [FOTO]

Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono.

Uno di questi è il Pontiac Silverdome Stadium a Pontiac, nel Michigan. Lo stadio, costruito nel 1975 per un costo di quasi 56 milioni di dollari (oltre 250 milioni attuali), era la casa dei Detroit Lions. La struttura ha introdotto un nuovo tipo di copertura per gli stadi: fibra di vetro a cupola mantenuta dalla pressione dell’aria. Nei suoi 31 anni di attività, la struttura ha ospitato partite di football, calcio, basket e persino frisbee, concerti, WrestleMania e persino una messa celebrata da Papa Giovanni Paolo II davanti ad oltre 93.000 persone. Alla sua apertura, lo stadio aveva una capienza di oltre 80.000 posti, che lo rendevano il più grande stadio della NFL.

Nel 1995, i Detroit Lions hanno iniziato a pensare di cambiare il loro stadio di casa e si sono spostati al vicino Ford Field di Detroit. In quel momento, il debito dello stadio era talmente alto che tutti i proventi realizzati erano destinati a saldare il debito piuttosto che a mantenere o migliorare il sito. La manutenzione regolare dello stadio era troppo costosa e inoltre, all’epoca, la città di Pontiac era in piena crisi finanziaria. Lo stadio è stato venduto nel 2009. Ha riaperto brevemente per qualche evento sportivo, ma poi ha chiuso nuovamente. In seguito, è stato annunciato che la sua proprietà sarebbe stata messa all’asta. È stata venduta parte dell’attrezzatura, ma la maggior parte dello stadio è stata lasciata all’abbandono.

Per anni, è rimasto solo un panorama spettrale a causa del suo stato in rovina (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Per quanto riguarda la sua cupola, è crollata nel 2013 sotto il peso della neve dopo una violenta tempesta nella notte. Esposto alle intemperie, nello stadio ha iniziato a crescere il muschio.

Nel marzo 2018, il Pontiac Silverdome Stadium è stato demolito dopo due tentativi. La distruzione del sito ha lasciato una voragine di 15 metri. Molte persone hanno cari ricordi legati al Pontiac Silverdome Stadium e la sua distruzione è diventata il simbolo del declino di quella che era la prosperosa area del Michigan sudorientale.