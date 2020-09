Precipita con il parapendio su Monte Valinis: donna recuperata dal Soccorso Alpino

Tre interventi hanno interessato le squadre del soccorso alpino e speleologico questo pomeriggio nel Friuli Venezia Giulia, di cui due in provincia di Pordenone e un terzo in provincia di Udine, tutti gestiti attraverso chiamata al 112. Sul Monte Valinis, incidente per una donna tedesca di 63 anni, precipitata con il parapendio subito dopo il decollo. La donna si è procurata un forte trauma al bacino ed è stata raggiunta dai soccorritori della stazione di Maniago del soccorso alpino: dopo il trasferimento in ambulanza, è stata portata a Pordenone.

Altro intervento a Tarvisio: una donna di Udine di 47 anni si è procurata una brutta frattura alla caviglia mentre scendeva lungo il sentiero del Pellegrino dal Monte Lussari. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale a seguito di una prima valutazione dei tecnici del soccorso alpino presenti sul posto che l’hanno raggiunta subito. Con la donna c’era la figlia minorenne che è stata affidata ai soccorritori e accompagnata a casa dai familiari.

Il terzo incidente ha ugualmente impegnato i soccorritori di Maniago ed è avvenuto a Malga Sinic, sotto il Monte Ciaurlec, a cavallo tra i comuni di Travesio e Castelnovo del Friuli. Qui una 45enne di Castelfranco Veneto si è procurata una distorsione che le impediva di proseguire autonomamente. Due soccorritori si sono recati sul posto lungo la pista forestale: dopo circa un’ora di cammino l’hanno raggiunta e richiesto l’intervento dell’elicottero della Protezione Civile. L’elicottero ha prelevato prima la donna, poi il marito e i tre figli con diverse rotazioni. Con la famiglia c’era anche il cane che è sceso con i soccorritori.