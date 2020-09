Tragedia sulle montagne del Cuneese. Una donna di Fossano (Cuneo) è morta oggi pomeriggio in alta Valle Varaita. Era in compagnia di un gruppo di escursionisti quando sarebbe scivolata lungo il sentiero precipitando sulle rocce per alcune decine di metri. L’incidente e’ avvenuto a Bellino, lungo il sentiero nei pressi di Pas del Ciat, sul monte Pietralunga. In corso le operazioni di recupero del corpo della salma.