Previsioni Meteo fino all’11 Settembre: in arrivo temporali “di forte intensità”, il bollettino dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a venerdì 11 settembre 2020.

Domani al Nord al mattino annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con locali rovesci e temporali. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio rapida intensificazione della nuvolosità compatta anche sulla pianura occidentale di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con associate precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse dalla sera su Piemonte centro-meridionale e Liguria. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti compatti sulla Toscana settentrionale. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sicilia con associati isolati rovesci; ampi e persistenti rasserenamenti sulle regioni peninsulari. Temperature: minime in diminuzione su Alpi centro-occidentali, restante Liguria, Toscana e Lazio meridionale, in aumento sulle regioni adriatiche centromeridionali, aree interne della Campania, nonché su Calabria e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove. Massime in diminuzione su aree alpine e prealpine, Appennino settentrionale, restante Liguria, Toscana centrosettentrionale, aree appenniniche di Marche e Umbria e sulla Sardegna meridionale, in rialzo su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Lunedì 7 settembre al Nord molte nubi ovunque, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, di forte intensità sulla pianura occidentale. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal Triveneto, persistenti fino a sera su Piemonte centrale e Appennino emiliano. Centro e Sardegna: sulla Sardegna locali annuvolamenti alti e stratificati. Dal pomeriggio nubi progressivamente più compatte sull’area orientale con associati isolati piovaschi; nuvolosità irregolare altrove, con addensamenti più consistenti e associate piogge sparse su Toscana, alto Lazio e restante Appennino. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità prevalentemente medio-alta, salvo locali addensamenti compatti pomeridiani sull’area occidentale e tirrenica con associate deboli precipitazioni; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a eccezione di formazioni cumuliformi a ridosso dei rilievi con associati isolati rovesci pomeridiani. Temperature: minime in calo sulle aree alpine e prealpine, in rialzo su Campania e Puglia centromeridionali, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al Nord, su Sardegna centrosettentrionale, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio centromeridionale e aree interne della Sicilia, più marcata sulla Pianura padana, senza variazioni di rilievo altrove.

Martedì 8 nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle isole maggiori con rovesci sparsi. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Mercoledì 9 tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni.

Giovedì 10 nubi progressivamente più compatte su Sardegna, aree alpine e prealpine, con possibili precipitazioni sparse, più diffuse sull’isola. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Nella giornata di venerdì 11 maltempo su Sardegna, Nord-Ovest, Emilia-Romagna orientale e restanti aree alpine e prealpine con possibili rovesci diffusi. Altrove poche nubi inizialmente ma con nuvolosità in intensificazione pomeridiana a ridosso della aree appenniniche e sulla Sicilia con possibili piogge sparse.