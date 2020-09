Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: settimana di rovesci, schiarite ed annuvolamenti

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 15 settembre, e nei prossimi giorni, fino a domenica 20: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domani al Nord annuvolamenti compatti sparsi sulle alpi centro-occidentali; sul resto del settentrione transito di velature, a tratti anche spesse, ma con ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta e stratificata ma con ampi rasserenamenti dal pomeriggio, a partire dalle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: cielo generalmente velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti a ridosso della dorsale appenninica e sulla Sicilia tirrenica, con associati isolati rovesci nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in rialzo su Molise, Puglia, Campania e Basilicata, in lieve calo al nord-ovest, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento sulla Sicilia, in flessione su Sardegna occidentale, Lazio, Campania, Basilicata e restanti aree appenniniche meridionali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da deboli a moderati settentrionali su Liguria, regioni centrali, coste adriatiche meridionali, restante Puglia e Sicilia meridionale, con rinforzi a ridosso delle aree appenniniche del centro, su Puglia salentina, Sicilia nordoccidentale e meridionale; deboli nordorientali sulla Pianura Padana; variabili di debole intensità altrove. Mari: mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino a molto mossi al largo; generalmente poco mossi o localmente mossi i restanti mari.

Mercoledì 16/09/20 al Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in intensificazione nelle ore più calde. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite; sul resto del settentrione transito di nubi alte e sottili ma con ampi rasserenamenti al mattino e alla sera. Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica. Sud e Sicilia: estesa copertura nuvolosa medio-alta, ad eccezione di addensamenti compatti sparsi su Puglia salentina, aree appenniniche calabresi e Sicilia tirrenica associati a locali rovesci nel pomeriggio; cielo stellato sulla Sicilia centromeridionale. Temperature: minime in flessione su Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, stazionarie o al più in lieve rialzo altrove; massime in calo su Sardegna e coste ioniche peninsulari, in tenue aumento lungo la dorsale appenninica, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: generalmente nordorientali, moderati lungo le coste ioniche, deboli su Pianura Padana e coste adriatiche; deboli variabili altrove. Mari: mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Giovedì 17/09/20: nuvolosità irregolare a tratti intensa con possibili precipitazioni sparse su aree alpine, prealpine ed appenniniche, nonché sui rilievi della Sicilia, con possibili sconfinamenti sulle coste tirreniche; fenomeni in generale attenuazione serale. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Venerdì 18/09/20: alternanza di schiarite ed annuvolamenti, questi ultimi più consistenti a ridosso dei rilievi e lungo le aree tirreniche meridionali con associate possibili precipitazioni sparse.

Sabato 19/09/20 e domenica 20/09/20: nubi progressivamente più compatte sulle Alpi occidentali; cielo sereno lungo le coste adriatiche settentrionali, spesse ed estese velature sul resto del nord. Al centro-sud cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti sparsi al sud con possibili locali rovesci. Nella giornata di domenica cielo velato al nord, su Toscana e Sardegna, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi alpini. Sul resto del Paese alternanza di schiarite ed annuvolamenti, questi ultimi più consistenti sulle aree tirreniche meridionali associati ad isolati piovaschi.