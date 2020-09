Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: forte ondata di maltempo nel weekend

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 22 settembre, e nei prossimi giorni, fino a domenica 27: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare.

Domani al Nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sull’Emilia-Romagna centro-occidentale. Centro e Sardegna: molte nubi compatte su regioni tirreniche, Umbria, Sardegna settentrionale e restante appennino con rovesci diffusi e locali temporali, più intensi su alta Toscana ed Umbria settentrionale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del centro, salvo addensamenti compatti sulle relative aree adriatiche associati a rovesci sparsi nelle ore centrali della giornata. Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulle aree tirreniche con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in successiva parziale attenuazione serale; sul resto del sud alternanza di schiarite ed annuvolamenti medio-alti, ad eccezione di formazioni cumuliformi sulle zone montuose e ioniche associati a locali rovesci fino al primo pomeriggio. Temperature: minime in aumento sulla Puglia salentina, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del meridionale, Sardegna, Molise e Puglia centrosettentrionale, in diminuzione altrove.

Mercoledì 23/09/20 al Nord: molte nubi ovunque, meno consistenti sull’Emilia Romagna centro-occidentale, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Alpi, prealpi e pianura di Friuli-Venezia Giulia. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione a partire dalle aree alpine, persistenti fino a sera su Liguria ed Appennino pavese. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Sardegna, regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con rovesci sparsi ed isolati temporali, più diffusi ed intensi su alta Toscana, Umbria e Lazio centrosettentrionale; sul resto del centro nubi in prevalenza medio-alte, salvo annuvolamenti compatti sparsi associati ad isolati rovesci nelle ore più calde. Sud e Sicilia. Sulla Sicilia inizialmente cielo velato. Dalla tarda mattinata nubi progressivamente piu’ compatte sull’area occidentale e centrale con associati rovesci diffusi in rapida attenuazione serale; alternanza di schiarite ed annuvolamenti altrove, più consistenti questi ultimi su aree tirreniche, puglia salentina ed appennino con associati locali rovesci. Temperature: in tenue rialzo su Sardegna e coste tirreniche calabresi, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in flessione su pianura di Lombardia, Toscana, perugino, Lazio centromeridionale, Sardegna settentrionale ed aree interne di Abruzzo e Molise, stazionarie o in rialzo altrove, specie su Piemonte e Sicilia.

Giovedì 24/09/20: alternanza di schiarite ed annuvolamenti su Romagna, regioni adriatiche centrali e meridionali, nonché su aree ioniche e restante Sicilia. Altrove nuvolosità irregolare a tratti intensa con deboli rovesci sparsi; dalla sera nubi progressivamente più compatte al nord-ovest, su Triveneto, alta Toscana e restante appennino settentrionale con precipitazioni diffuse e localmente intense.

Venerdì 25/09/20: maltempo al nord, al centro e sulla Sardegna con possibili precipitazioni diffuse e localmente intense, specie su pianura lombarda, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio; dalla sera estensione dei fenomeni sulla Campania. Sul resto del Paese tempo variabile con possibili rovesci diffusi nelle ore centrali.

Sabato 26/09/20 e domenica 27/09/20: maltempo su buona parte del paese, con fenomeni localmente intensi al sud. Nella giornata di domenica nuvolosità irregolare a tratti intensa con possibili precipitazioni diffuse, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal nord-ovest.