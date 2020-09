Previsioni Meteo Aeronautica Militare: fine settimana con maltempo in Sardegna e Sicilia

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a giovedì 17 settembre 2020.

Domani al Nord cielo sereno o velato ovunque, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi alpini e prealpini associati ad isolati rovesci nelle ore centrali della giornata. Attese locali foschie sulla pianura occidentale al mattino. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulla Sicilia, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensita’; sul resto del meridione alternanza di schiarite ed annuvolamenti medio-alti, ad eccezione di locali addensamenti piu’ consistenti sulla Calabria tirrenica associati a rovesci o temporali sparsi. Temperature: minime in lieve aumento su Alpi, Prealpi, Liguria e Sardegna, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione su Sardegna, Sicilia centrorientale, Calabria ionica, Basilicata, Puglia e Molise, in aumento sulle aree alpine e prealpine restanti regioni tirreniche e sul nord-ovest, marcato su quest’ultima area, stazionarie sul resto del Paese. Venti: moderati dai quadranti sudorientali su Sicilia e Sardegna; deboli: nordorientali sulla Pianura Padana, settentrionali lungo le coste adriatiche centrali e meridionali; deboli di direzione variabile altrove. Mari: poco mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Tirreno, l’Adriatico e lo Stretto di Sicilia; generalmente mossi i restanti mari.

Domenica 13 al Nord: bel tempo, salvo formazione di locali nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento pomeridiano; bel tempo sul resto del centro. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Temperature: minime in lieve aumento al nord, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia garganica, Campania e Sardegna, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sul settore peninsulare e sulla Sardegna, marcate su quest’ultima regione, in diminuzione sulla Sicilia. Venti: da moderati a forti orientali sulle due isole maggiori; deboli nordorientali sul resto del centro-sud e pianura padana; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da mossi a molto mossi il Mar Ligure, mare e canale di Sardegna, Tirreno occidentale e stretto di Sicilia settentrionale; poco mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Lunedì 14: addensamenti cumuliformi sparsi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e su quelle appenniniche meridionali, con rovesci o temporali sparsi nelle ore centrali della giornata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla serata aumento della nuvolosita’ compatta su Alpi e Prealpi nordoccidentali.

Martedì 15: al primo mattino addensamenti compatti sul Alpi e Prealpi nordoccidentali, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi anche al centro-sud, con rovesci o temporali sparsi, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio.

Mercoledì 16 e giovedì 17: cielo sereno o poco nuvoloso , con aumento della nuvolosità cumuliforme dalla seconda parte della mattinata,seguita da rovesci o temporali sparsi in successiva attenuazione serale. Dalla mattinata di giovedì aumento della nuvolosità compatta sul nord-ovest e sulla Sardegna.