Previsioni Meteo Aeronautica Militare: prossima settimana con rovesci e temporali sparsi da Nord a Sud. Il bollettino fino al 26 settembre

Ci attende una settimana di maltempo sull’Italia, con rovesci e temporali che oggi interesseranno soprattutto il Centro-Nord ma che da domani si estenderanno a tutto il Paese. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 26 settembre.

Oggi, 20 settembre

Nord: poco nuvoloso o velato sul Friuli-Venezia Giulia salvo nubi anche consistenti ma innocue sul settore nord; molte nubi su Emilia-Romagna centro-occidentale, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, centro-nord Lombardia, Trentino-Alto Adige e nord Veneto, con isolate piogge e temporali dapprima su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta ma in estensione durante la mattina e nel pomeriggio anche alle rimanenti aree e che in serata persisteranno soprattutto su Liguria e Piemonte; nuvolosità variabile sul resto del nord con iniziali ampie schiarite, ma con nubi in rapida intensificazione mattutina e cui potranno essere associati locali piogge o temporali sul resto dell’Emilia-Romagna nel pomeriggio e in prima serata e, in serata, sul Veneto meridionale.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nuvolosità irregolare a tratti intensa con isolate piogge e locali temporali, più probabili su gran parte dell’isola fino metà pomeriggio e sul settore nord in serata; molte nubi sulla Toscana con piogge e temporali in estensione dalla tarda mattina/metà giornata anche a Umbria, Lazio e aree appenniniche di Marche e Abruzzo, con fenomeni più isolati ma ancora possibili in serata su Toscana, nord Lazio, coste e immediato entroterra di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: iniziali condizioni di cielo pressoche’ sereno, salvo velature sulla Sicilia e nubi basse sul settore tirrenico della Calabria meridionale. Nel corso della giornata nubi a evoluzione diurna si svilupperanno sui rilievi montuosi e sulle adiacenti aree interne dove non si esclude la possibilita’ di qualche sporadico e breve piovasco pomeridiano, specie sull’appennino molisano. Per fine giornata nuovo aumento della nuvolosita’ su Molise, nord Campania e Puglia garganica.

Temperature: minime in diminuzione su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Puglia meridionale e settore jonico peninsulare, in aumento su Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, aree interne e appenniniche di Molise e Campania; massime in calo su Liguria, sud Piemonte, centro-ovest Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, in aumento su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali sulla Sardegna; deboli al nord, orientali sulla pianura padana e sulle coste dell’alto Adriatico e di direzione variabile sulle rimanenti aree; deboli meridionali su Toscana, Umbria, Sicilia e restanti regioni tirreniche; deboli variabili sul resto d’Italia, a regime di brezza lungo le restanti coste adriatiche e su quelle joniche peninsulari e in successiva rotazione dai quadranti meridionali. Mari: localmente molto mosso lo Ionio meridionale e tendente a mosso; mossi lo Ionio settentrionale, il mare e il canale di Sardegna; da poco mossi a localmente mossi mar ligure e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in lento aumento sul tirreno occidentale.

Domani, lunedì 21 settembre

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale sulla Sardegna. Sud e Sicilia: estesa nuvolosita’ cumuliforme su tutto il meridione, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal pomeriggio sulle regioni adriatiche e ioniche.

Temperature: minime in diminuzione su Sardegna levante ligure, coste della Toscana ed aree alpine occidentali, stazionarie sul resto del nord-ovest, in aumento sul resto del paese; massime in aumento sulle aree alpine occidentali, coste della Liguria, Toscana settentrionale, aree costiere adriatiche e ioniche peninsulari; stazionarie sul resto del nord-ovest; in diminuzione sul resto del paese. Venti: da moderati a forti occidentali sulle regioni tirreniche; da deboli a moderati orientali sulle regioni adriatiche e meridionali sulle aree costiere ioniche; deboli variabili sul resto del paese. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi, il mar Ligure, Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedi’ 22. Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, sul nord-ovest e regioni alpine ed estesa nuvolosità cumuliforme sull’Emilia-Romagna, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche di forte intensita’, in attenuazione serale su quest’ultima regione. Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna settentrionale ed estesa nuvolosita’ cumuliforme su quelle adriatiche, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale su queste ultime regioni; estese velature sul resto della Sardegna. Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche ed estesa nuvolosita’ cumuliforme sul resto del meridione, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dal pomeriggio sulle regioni adriatiche e ioniche.

Temperature: minime in aumento sul Triveneto, stazionarie o in lieve diminuzione sul nord-ovest ed al centro-sud, stazionarie sul resto del paese; massime stazionarie o in lieve aumento sulla pianura padana orientale, regioni adriatiche centrali, Sardegna centroccidentale, Lazio centromeridionale ed al sud, in diminuzione sul resto del paese. Venti: da deboli a moderati meridionali al centro-sud; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, lo ionio a largo e l’adriatico; poco mossi i restanti mari.

Mercoledi’ 23: molte nubi compatte al nord-ovest, regioni alpine e regioni tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi; nubi cumuliformi sparse, con deboli rovesci o temporali associati, in diradamento serale.

Giovedi’ 24: molte nubi compatte al nord-ovest, regioni alpine e regioni tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi; nubi cumuliformi sparse, con deboli rovesci o temporali associati, in diradamento serale.

Venerdì 25: Molte nubi compatte al nord-ovest, regioni alpine e regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; estesa nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali sparse sul resto del paese. Nella mattinata di sabato, graduale diradamento della nuvolosità compatta al nord-ovest e sua contestuale estensione sul resto del paese.