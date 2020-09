Previsioni Meteo: massima allerta per furiosi temporali in Sardegna, maltempo anche in altre Regioni

Previsioni Meteo – Rispettando la tabella di marcia, il tempo è andato progressivamente peggiorando dal pomeriggio-sera di ieri, dapprima con deboli-moderati fenomeni sparsi al Nordovest, alto Tirreno e sulla Sardegna, anche Sicilia, poi con peggioramento più serio sulla Sardegna dove, nel corso della notte, sono arrivati rovesci e temporali localmente forti e anche piuttosto diffusi un po’ su tutto il territorio regionale. La nostra isola più occidentale, rimane l’obiettivo principale del maltempo, trovandosi essa più vicina al centro depressionario, il cui minimo è collocato poco a Ovest dell’isola e, quindi, nel turbinìo delle vorticità positive. Tuttavia, nel corso delle ore pomeridiane odierne e poi ancora nel corso di quelle diurne di domani, addensamenti con rovesci e locali temporali raggiungeranno anche diversi settori tirrenici centrali, fino a quelli relativi appenninici, gran parte della Sicilia, localmente anche dell’Appennino meridionale calabrese e poi i settori nord-occidentali e Alpini e prealpini in genere. Continueranno la stabilità e anche un tempo siccitoso con ampio soleggiamento sul resto del Paese.

Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione tra oggi e domani. Mattinata odierna già con rovesci e temporali sulla Sardegna centro-meridionale, anche forti sul Cagliaritano, e altri addensamenti con locali rovesci e temporali verso i settori insulari della Toscana e sull’alto Tirreno, tra la Corsica settentrionale, il Mare di Corsica e poi verso il Golfo Ligure. Sul resto del paese, tempo stabile con sole dominante, salvo un po’ di nubi irregolari verso il Nord Appennino, localmente su Alpi e Prealpi e qualche velatura al Nord. Del pomeriggio di oggi, forte sensibile peggioramento sulla Sardegna, con rovesci, temporali e anche rischio di nubifragi violenti sulle aree centro meridionali, soprattutto tra Medio Campidano, Cagliaritano, Carbonia-Iglesias, ma temporali forti anche su Olbia-Tempio. Attenzione sulle aree insulari evidenziate con colori accesi, per rischio s e accumuli fino a 80/100 mm localmente. Addensamenti irregolari, ma anche qui associati a locali rovesci e temporali, sulle aree interne siciliane centro-occidentali, sul Centro Nord Appennino, tra i settori interni laziali, l’Umbria, localmente l’Abruzzo, e diffusamente sulle aree interne toscane, fino all’Appennino Emiliano. Locali rovesci e temporali anche su Alpi e Prealpi occidentali e di Nordest. In serata e nella notte, ancora maltempo diffuso sulla Sardegna, meglio altrove. Per domani, molte nubi con rovesci e temporali ancora diffusi sulla Sardegna, sebbene in forma un po’ più irregolare e meno intensa; peggiora invece sulla Sicilia con temporali localmente anche forti e altri rovesci e temporali diffusi in giornata sul Piemonte, su Alpi e Prealpi centro-orientali e anche tra Centro Nord Lazio, sull’Umbria e in Toscana. Qualche temporale possibile anche sui rilievi appenninici centro meridionali della Calabria, sempre asciutto e più ampiamente soleggiato altrove. Poche variazioni sotto l’aspetto termico, con temperature sempre sopra norma e massime mediamente comprese sulle pianure interne tra +28 e +34°C, ma punte ricorrenti di +35 o persino 36°C al Centro Sud. Venti moderati o forti settentrionali sul medio e basso Adriatico, in rinforzo, domani, da Ovest/Nordovest anche sui Canali delle isole maggiori.

