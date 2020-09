Previsioni Meteo, attenzione al Sud: la coda del Medicane continua ad alimentare maltempo, forti temporali anche Sabato in Calabria

Previsioni Meteo – Non è ancora finita. Mentre l’Uragano Mediterraneo “Udine” si sta abbattendo con grande violenza sulla Grecia, provocando gravi danni sulle isole Ionie e anche nell’entroterra ellenico, al Sud Italia è tornato a splendere il sole e le temperature sono nuovamente miti, estive, con picchi di +30°C. Nelle prossime ore, però, la “coda” dell’uragano continuerà a determinare episodi di instabilità, seppur più localizzati e sparsi a macchia di leopardo, ancora intensi. In modo particolare domani, Sabato 19 Settembre, avremo dei temporali in Calabria che colpiranno soprattutto le Serre e l’Aspromonte con locali nubifragi nelle zone interne. Attenzione, quindi, a considerare archiviata questa violenta ondata di maltempo che ieri ha flagellato in modo particolarmente intenso proprio la Calabria. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: