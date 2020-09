Previsioni Meteo Autunno, caldo fino a inizio ottobre nel Mediterraneo, piogge sotto la media in Europa. Le MAPPE mese per mese

Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per l’ultima parte di settembre e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Settembre caldo e soleggiato in Europa

La maggior parte dell’Europa vedrà condizioni calde e soleggiate questa settimana (14-20 settembre). Le condizioni calde persisteranno nel Mediterraneo fino alla fine di settembre e all’inizio di ottobre, particolarmente in Italia, Grecia e Cipro.

Meno ventoso del normale nel Mare del Nord

Sono previsti venti al di sotto della norma nel Mare del Nord a settembre e ottobre. Anche il nord della Francia e il Canale della Manica vedranno condizioni meno ventose della norma a novembre.

Settembre e ottobre asciutti

Previste precipitazioni al di sotto della norma in molte parti dell’Europa fino alla fine di settembre e ad ottobre. Inoltre, sono previsti afflussi sotto la norma sulla maggior parte dell’Europa fino ad ottobre, ad eccezione di Scandinavia settentrionale e alcune aree di Polonia e Svizzera.

Più neve del normale a fine autunno

Sono previste condizioni nevose al di sopra della norma in parti di Finlandia e Svezia e nell’Est Europa (soprattutto nell’area baltica) a novembre e dicembre.