Previsioni Meteo: breve pausa del maltempo ma tra giovedì e venerdì arriva un’altra forte perturbazione

Previsioni Meteo – Il tempo, come già annunciato, andrà progressivamente migliorando da domani, martedì 29 settembre, e fino a quasi tutto giovedì, 1 ottobre. 2-3 giorni, quindi, nel segno di una maggiore stabilità su gran parte del territorio nazionale grazie all’evoluzione verso Est del vortice perturbato nordatlantico e un flebile, temporaneo, ma comunque efficiente aumento della pressione. Non sarà proprio tutto sole, localmente sono attesi ancora deboli piogge o locali rovesci, soprattutto sul basso Tirreno, Nord Sicilia, Calabria tirrenica, nel corso di domani, e sulle coste tirreniche centrali, tra Lazio e Nord Campania, sulla Liguria centrale, nella giornata di mercoledì. Tuttavia, il contesto generale sul resto dei settori dovrebbe essere all’insegna di un maggiore soleggiamento e anche del tempo più stabile. Miglioramento che, però, come già annunciato, avrebbe vita breve, perlomeno sulle aree centro-settentrionali italiane. Su questi settori, infatti, come mostra la grafica barica in evidenza attesa per le ore serali di giovedì 1 ottobre, tornerebbe ad affondare un flusso instabile atlantico, con centro motore sul Regno Unito, ma con asse ciclonico affondante fino al Nord Mediterraneo, quindi fino al Nord Italia e anche verso il medio Alto Tirreno. Già nel corso della giornata di giovedì, aumenterebbero le nubi al Nord Ovest, con primi rovesci o anche qualche temporale, in particolare sulla Liguria, localmente su Ovest e alto Piemonte, verso Ovest Lombardia.

Qualche rovescio anche verso l’alta Toscana, nel tardo pomeriggio, e deboli fenomeni, ma qui per residue infiltrazioni fresche settentrionali, sulla Puglia meridionale. Più sensibile peggioramento del tempo nella sera di giovedì, soprattutto sulla Liguria, ma anche sul Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia, con rovesci e temporali forti, localmente anche a carattere di nubifragio sulla Liguria centro-orientale e su alto Piemonte, con rischio di locali allagamenti. Via via più nubi e qualche rovescio sparso anche su Alpi e Prealpi centro orientali e verso l’alta Toscana, tempo migliore altrove. La fase più perturbata del nuovo peggioramento è attesa, secondo le ultime elaborazioni, tra la notte su venerdì e la giornata di venerdì stesso, quanto arriverebbero fronti anche importanti dalla Francia, Golfo del Leone, con rovesci e temporali diffusi e forti soprattutto tra il levante Ligure e la Toscana, e altri temporali forti su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente anche sulle medie e alte pianure piemontesi e lombarde. Occasioni per locali rovesci anche sul resto del Nord, fino al Lazio, Nord Campania, Ovest Abruzzo, Ovest Molise, nella sera di venerdì 2 ottobre; qualche pioggia anche sulla Sardegna, soprattutto occidentale o nordoccidentale, mentre, stando alle attuali dinamiche, non cambierebbe molto il tempo per il resto del paese, con ancore ampio soleggiamento e condizioni asciutte, in particolare per il medio-basso Adriatico per le regioni meridionali e per la Sicilia. La redazione di Meteoweb continuerà a seguire l’evoluzione sul prossimo peggioramento, apportando quotidiani aggiornamenti.

