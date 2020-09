Previsioni Meteo, clamorosa ondata di FREDDO e NEVE tra Sabato 26 e Domenica 27: forte MALTEMPO in tutt’Italia

Previsioni Meteo – Dall’estate tardiva all’inverno precoce nel giro di qualche ora: è ciò che succederà in Italia nei prossimi giorni, e in modo particolare in vista del prossimo weekend. Ne abbiamo già parlato a lungo su MeteoWeb, ma l’ultimo aggiornamento notturno del modello europeo ECMWF è davvero clamoroso: nella giornata di Venerdì 25 Settembre in Sicilia avremo picchi di +32/+33°C, dopo poche ore Sabato 26 arriverà la neve a 1.000 metri di quota sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Il maltempo colpirà in modo particolarmente violento tutt’Italia, con forti temporali al Centro/Sud dove tra Domenica 27 e Lunedì 28 piomberemo a +15°C persino in Sicilia. L’evoluzione meteorologica è particolarmente estrema: già nel corso della settimana entrante le condizioni del tempo peggioreranno sensibilmente con una vera e propria escalation di piogge e temporali già a partire da Lunedì 21 al Centro/Nord, mentre al Sud resisteranno le ultime schiarite e giornate miti, comunque in un contesto variabile con una continua alternanza tra annuvolamenti più o meno significativi e qualche isolato fenomeno temporalesco.

Nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb ulteriori dettagli su una situazione estremamente pericolosa per l’intensità dei fenomeni meteo estremi, in modo particolare per la grandine e i tornado che colpiranno inevitabilmente molte zone d’Italia.