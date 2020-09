Previsioni Meteo, confermata nuova forte ondata di maltempo nel weekend 3-4 ottobre

Previsioni Meteo – Anche in base alle indagini odierne sulla tendenza nel medio-lungo periodo, rileviamo una prossima ondata di maltempo più significativa, dopo quella che segnerà questo fine settimana, in prossimità dell’ altro weekend, il primo di ottobre. Nel frattempo ci sarebbe un moderato recupero della pressione dopo lunedì 28, con ancora qualche pioggia sparsa sulle regioni tirreniche e localmente verso quelle appenniniche relative, nel corso della prima parte della settimana, ma si tratterebbe di fenomeni via via più deboli e irregolari, frutto di flebili infiltrazioni umide da Ovest, ma in un contesto barico senza dubbio meno depressionario e con maggiori schiarite in via generale. Invece, con l’avvento del nuovo mese, la circolazione potrebbe farsi già più insidiosa, per via di infiltrazioni umide oceaniche sempre più penetranti verso i settori settentrionali del nostro bacino. Già da giovedì 1 ottobre e ancora per venerdì 2, infatti, potrebbero giungere più nubi e piogge sparse o anche locali temporali sulle regioni del Nord fino alla Toscana, occasionalmente fino al Lazio e al Centro Appennino. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratterebbe ancora del peggioramento serio atteso, invece, proprio in approssimazione al weekend 3-4 ottobre.

Per questa fase, un nuovo, possente e anche esteso nucleo perturbato a tutte le quote andrebbe isolandosi tra il Regno Unito e l’Europa centrale, ma con anse depressionarie che affonderebbero bene verso tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Una significativa avvezione di vorticità positiva andrebbe a riguardare soprattutto le regioni settentrionali e quelle dell’Alto Tirreno, apportando un nuovo pesante maltempo all’insegna di rovesci, temporali forti, anche il nubifragi, con rischio allagamenti. Le correnti umide sud-occidentali richiamate dall’affondo perturbato, andrebbero a interessare anche diverse regioni centrali, anche qui con addensamenti e locali piogge o temporali, in particolare tra il Lazio, l’Umbria e i settori interni appenninici. In linea generale, tutte le aree circoscritte dalla Linea blu tratteggiata, sarebbero interessate via via verso il weekend 3-4 ottobre, da più nubi e piogge sparse. I fenomeni più intensi, però, sarebbero circoscritti sulle aree evidenziate a scala di blu, qui anche localmente violenti, in particolare per gran parte del fine settimana. Si conferma anche alle luce degli ultimissimi dati, un poco interessamento o per nulla delle regioni del medio-basso Adriatico, meridionali e anche insulari in questo nuovo peggioramento. Maggiori e ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti sul medio-lungo periodo.

