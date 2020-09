Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: domenica 13 settembre di sole al Centro/Nord, nuvole e pioggia al Sud

Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 13 settembre, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: bel tempo, salvo formazione di locali nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, accompagnati da deboli rovesci o temporali sparsi, durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento pomeridiano; bel tempo sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione, con formazione di nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, accompagnate da deboli fenomeni sparsi, nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve aumento sulle regioni alpine, Sardegna e Sicilia occidentale, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, Sicilia occidentale, Lazio, coste tirreniche meridionali e Sardegna, marcate su quest’ultima regione, in diminuzione su Sicilia e Calabria ioniche, stazionarie sul resto del Paese.

Venti: moderati orientali sulla Sicilia; deboli settentrionali sul resto del centro-sud e Pianura Padana; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da poco mossi a mossi tutti i bacini.