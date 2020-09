Previsioni Meteo: fino a metà settimana contesto ancora ampiamente soleggiato, ma aumenterà il maltempo su Alpi e Centro/Sud

Previsioni Meteo – Nei prossimi giorni, almeno fino a metà settimana, il tempo si annuncia abbastanza variegato sul territorio nazionale. In linea di massima a prevalere sarà una moderata alta pressione con valori al suolo mediamente compresi inizialmemte sui 1018/1020 hpa, poi un po’ più bassi sui 1016 di media. Valori geo-potenziali non particolarmente bassi anche in quota tuttavia, rispetto alle aree circostanti del Mediterraneo e dell’Europa centrale, i valori di pressione alle quote medie saranno inferiori proprio sul bacino centrale del Mediterraneo dove, pertanto, agirà una blanda-moderata circolazione instabile in quota. Questa défaillance barica in media atmosfera, più apprezzabile verso metà settimana, si renderà responsabile di infiltrazioni di aria un po’ più fresca settentrionale soprattutto verso i nostri settori del Centro Sud e magari localmente anche su Alpi e Prealpi, dove andrà progressivamente aumentato l’instabilità convettiva in particolare nelle ore più calde della giornata.

Nell’immagine precipitazioni di sintesi allegata e in riferimento ai prossimi 2-3 giorni, fino a giovedì 17 settembre, abbiamo evidenziato, a scala di colore blu, le aree potenzialmente più a rischio di locali fenomeni temporaleschi pomeridiani. L’instabilità, che tuttavia non è da considerarsi a tappeto, piuttosto abbastanza localizzata con fenomeni quindi che colpiranno, nell’ambito delle aree circoscritte in colore, a macchia di leopardo o in forma irregolare, dovrebbe interessare con prevalenza, a iniziare da domani, martedì, dapprima l’Appennino centro meridionale, dall’Abruzzo, Lazio in giù, localmente il Centro Nord della Sicilia e il Sud Est della Sardegna, soprattutto qui il Cagliaritano orientale; a seguire, per mercoledì 16, temporali, sempre in prevalenza pomeridiani, oltre che sul Centro Sud Appennino, anche verso i rilievi interni toscani, le Marche centro meridionali, localmente sul Nord Appennino e su Alpi e Prealpi. Poi, per giovedì 17, temporali più diffusi sul Centro Sud Appennino, basso Tirreno, Nord Sicilia, e più diffusi anche su gran parte di Alpi e Prealpi, più intensi su quelle centro orientali. Insomma, settimana un po’ più movimentata in particolare sui rilievi Appenninici centro-meridionali, localmente sul resto di rilievi mentre, su buona parte delle aree pianeggianti, soprattutto del medio-alto Tirreno, medio-alto Adriatico, del Nord e naturalmente su gran parte dei settori costieri, il tempo continuerebbe a essere in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche disturbo occasionale più probabile sui settori costieri del medio-basso Tirreno. Sotto l’aspetto termico, poche variazioni di rilievo fino a metà settimana, con temperatura sempre in prevalenza un po’ sopra la media fino a 3/4°C oltre al Centro Nord, poco sopra la media sulle aree meridionali, anche in media sulla Sardegna e sulla Calabria meridionale; addirittura valori un po’ sotto la media sulla Sicilia.