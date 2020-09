Previsioni Meteo, FOCUS sul maltempo dei prossimi giorni: ecco le zone più a rischio fenomeni estremi

Previsioni Meteo – È in atto oramai, da 24-36 ore, un cambiamento anche significativo del tempo su molte regioni italiane, in particolare del Centro e sulle aree centro orientali del Nord. Rovesci e temporali stanno sconfinando, localmente, anche al Sud, verso la Campania, la Lucania e la Puglia, per il momento un po’ meno esposti i settori centro-orientali del Nord, il resto del Sud e le aree insulari. Ma, per il corso della settimana, il flusso perturbato atlantico continuerà a insistere verso L’Italia e, ancora una volta, in particolare al Centro Nord, divenendo però via via più incisivo e penetrante, al punto da portare alcune fasi anche di locale maltempo. L’instabilità crescerà al Nord, dove si farà localmente intensa, persisterà, spesso forte, ancora su molte regioni centrali, soprattutto tirreniche; rimarranno un po’ più al margine, invece, parte del Sud peninsulare, specie i settori interni appenninici, la Calabria e le isole maggiori.

Ma vediamo più nel dettaglio quali saranno i settori che, fino a giovedì 24, risulteranno più esposti alle precipitazioni e dove potranno accadere i fenomeni più forti o anche localmente violenti. Abbiamo elaborato una mappa precipitazioni di sintesi sul territorio italiano, con la consueta delimitazione delle aree più interessate a scala di colore verde. Da essa risulta evidente come tutti i settori tirrenici, dalla Liguria, alla Campania o persino temporaneamente fino alla Calabria tirrenica, possano vedere piogge piuttosto ricorrenti e, in qualche caso, di forte intensità. Piogge particolarmente forti potranno riguardare la Liguria centro orientale, l’Alta Toscana, con rischio di dissesti, ma precipitazioni con ingenti accumuli in unità di tempo ridotta potranno riguardare, seppure in forma temporanea, anche tutta la fascia tirrenica colorata in verde più scuro. Ancora precipitazioni in prevalenza moderate o forti su gran parte del Nord, ma più intense tra Nord Est Piemonte, Centro Nord Lombardia e settori alpini e prealpini centro-orientali. Possibili fenomeni forti o violenti sul Friuli Venezia Giulia, in particolare centro meridionale e orientale. Sulle aree con colorazione più chiara, su quelle interne del Sud, sui settori ionici calabresi, sul Sud della Sicilia e sulle aree orientali e meridionali della Sardegna, le precipitazioni risulteranno più irregolari, alternate a fasi decisamente più asciutte e con fenomeni mediamente moderati, solo occasionalmente più intensi. Temperature più o meno stazionarie o in lieve, generale calo al Centro Nord, poi in aumento nel corso di giovedì al Sud, per una improvvisa e fugace onda più calda dal Nord Africa. Ricordiamo che nei giorni a seguire, verso il weekend prossimo, la tendenza è per un peggioramento generalizzato sull’Italia con avvento di rovesci e temporali forti e decisamente più diffusi su tutto il territorio e anche con un sensibile calo termico verso condizioni tardo-autunnali o localmente quasi invernali. Tutti i dettagli sul forte maltempo atteso verso il fine settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti. Per monitorare la situazione in tempo reale: