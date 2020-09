Previsioni Meteo, FOCUS sulla nuova ondata di maltempo di metà settimana: forti temporlai in Sardegna

Previsioni Meteo – Tornerà l’instabilità da giovedì. Dopo l’intervento temporaneo di un cuneo anticiclonico atlantico a chiudere l’alimentazione instabile all’affondo precedente, in corrispondenza della Germania e poi della Francia, andrà via via aprendosi un nuovo varco a opera del ramo secondario del flusso instabile principale nordatlantico. Il nuovo affondo percorrerà quasi la medesima strada del primo, orientandosi più verso i settori occidentali del bacino e andando a scavare una moderata circolazione instabile, dapprima verso il Golfo del Leone, la Spagna orientale, le Baleari, poi via via orientamento dell’asse verso i settori centrali del bacino e instabilità crescente anche su diversi settori occidentali peninsulari. Ancora una volta, tuttavia, le vorticità più importanti legate al sistema perturbato si manterranno piuttosto a Ovest, sicché le piogge faranno fatica a raggiungere molte aree centro meridionali.

Come visibile nell’immagine barica in evidenza, nella fase clou del maltempo, attesa tra giovedì pomeriggio sera e sabato 12 settembre, sul Mediterraneo centro occidentale, tornerà a instaurarsi una moderata circolazione depressionaria, con perno tra le Baleari e la Sardegna, ma con ansia e cicloni che influenza anche verso la Sicilia in diversi settori tirrenici peninsulari. Le piogge e i temporali più forti e più estesi, a iniziare proprio da giovedì pomeriggio-sera, interesseranno soprattutto la Sardegna e i mari circostanti , dove vengono mostrati i colori più accesi nella cartina precipitazioni allegata. Possibili condizioni di mare impraticabile tra le Baleari, la Sardegna e la Corsica. Forti temporali, anche localmente a carattere di nubifragio sulla Sardegna centro-meridionale e sulle aree di Nordest, ma fenomeni diffusi su buona parte dell’isola.Via via piogge in intensificazione, nel corso di venerdì, sulla Sicilia, sul Lazio, sull’Appennino centrale, anche sul Sud della Toscana Sud Umbria e poi al Nord Ovest. Temporali localmente forti anche sul Torinese centro-meridionale e sul Cuneese, localmente sul Ponente Ligure, da venerdì-sabato, e poi, verso il weekend, più e forti più estesi anche sulla Sicilia, sulla Lombardia, sull’Emilia Romagna e verso le Alpi e Prealpi centro-orientali. come visibile sempre dalla cartina, scarsa incidenza di precipitazioni sul resto delle aree centrali e soprattutto su gran parte dei settori orientali e meridionali peninsulari, eccetto qui qualcosa sul Sud della Calabria. La relativa lontananza del centro banco da questi settori e anche la loro poco esposizione alle correnti portanti, comporterà un sostanziale protrazione della fase asciutta su questa aree o, semmai, sarà possibile solo qualche fenomeno debole, occasionale e localizzato. Tecnicamente non sono attese variazioni di rilievo con temperature che continueranno a persistere di 2/4°C sopra la norma un po’ ovunque, eccetto le Isole maggiori dove ci sarà un calo, più apprezzabile sulla Sardegna, con valori più o meno intorno alla media stagionale, magari anche un po’ inferiori sulla Sardegna.