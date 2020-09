Previsioni Meteo: generale pausa dell’instabilità, ma domani tornano locali temporali. Più mite ovunque

Previsioni Meteo – La circolazione generale sull’Italia è completamente mutata, presentandosi moderatamente depressionaria da Nord a Sud, con fulcro instabile dell’ azione ciclonica tra la Germania e la Polonia. Nonostante, tuttavia, l’azione instabile, i divari termici verticali si sono piuttosto livellati, dato anche una corposa penetrazione di aria più fresca a tutte le quote, anche nei bassi strati e, di conseguenza, le piogge i temporali sono quasi del tutto cessati. In questa mattinata, Infatti, il sole la fa da padrone un po’ ovunque, salvo nubi irregolari sull’Appennino Toscano, Umbro, localmente lungo i settori tirrenici, tra il Nord della Sicilia e la Calabria, sui settori Alpini, ma senza altro associato. Anche nelle ore pomeridiane odierne non è imprevisto un granché di instabilità, salvo addensamenti e qualche rovescio o temporale più significativo su Alpi e Prealpi centro-orientali, sui rilievi sud-occidentali del Piemonte, quelli del Cuneese, localmente sulle aree interne toscane, sul Genovese, sui rilievi Emiliani, e qualche temporale tra la Lucania centro meridionali, il Nord della Calabria, l’area Pollino, occasionalmente sul Tarantino, in Puglia. Qualche isolato fenomeno possibile su estremo Sud Calabria e sui rilievi orientali siciliani. In genere, però, fenomenologia localizzata e moderata.

Per la giornata di domani, invece, come mostra anche la carta barica di riferimento, dal fulcro depressionario più instabile collocato tra la Germania e la Polonia, potrebbero giungere nuclei di vorticità più importanti verso il Nord Italia dove, quindi, il tempo tornerebbe a peggiorare in maniera abbastanza estesa. Fin dal mattino, o comunque nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterebbe su gran parte delle regioni settentrionali, associata a rovesci sparsi e a temporali, certamente non a tappeto su tutte le aree evidenziate in colore, ma abbastanza ricorrenti in esse. I fenomeni temporaleschi potrebbero, nel corso della giornata, mostrarsi più intensi, localmente anche forti, in particolare sui settori alpini e prealpini tra il Piemonte e la Lombardia, poi sul Trentino, area Dolomiti e verso il Nord Est Veneto e l’Ovest Friuli. Sul resto dell’Italia, il tempo si manterrebbe più stabile, salvo un aumento di nubi con locali rovesci e qualche temporale sulla Sardegna, soprattutto centrale, e una tendenza ad aumento di nubi in giornata anche al Centro, soprattutto tra Toscana, Lazio e settori interni appenninici, ma qui con fenomeni del tutto occasionali. Da rilevare, però, in un contesto di circolazione più fresca atlantica, una persistenza di temperatura decisamente più miti, con valori minimi diffusamente tra +11/+12/+15°C sulle colline e pianure del Centro Nord, in calo anche al Sud, e massimo ovunque non oltre i +30°C, con valori medi tra i +24 e i +28°C.