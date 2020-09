Previsioni Meteo, Giovedì sera inizia una pesantissima ondata di maltempo: 500mm di pioggia, grande rischio alluvioni

Previsioni Meteo – Ancora un riscontro pesantissimo dai modelli serali, in riferimento al nuovo pesante maltempo atteso tra giovedì sera, la giornata di venerdì e fino a buona parte di sabato 3 ottobre. Ci sono prospettive per instabilità anche per i giorni a seguire, dapprima più irregolari verso domenica, poi di nuovo intensa anche nei giorni a seguire, ma per il momento andiamo per ordine e soffermiamoci su quello che si prospetta davvero un pesante, significativo maltempo in 36 48 ore verso il fine settimana. la matrice del maltempo sarebbe nuovamente Atlantica, con un profondo cavo depressionario Esteso dal Islanda e fino al cuore dell’Europa, ma con in seno un possente vortice depressionario in azione per quelle date in prossimità della Francia. Il taglio incisivo della saccatura, benchè non eccessivamente penetrante, nonché le vorticità intense prodotte dal ciclone e anche le acque calde del nostro Mediterraneo, offriranno un cocktail micidiale per una possente fase di maltempo, in particolare sull’Alto Tirreno, specie in Liguria, e tra alto Piemonte, alta Lombardia, Alpi, Prealpi centro orientali e Friuli.

I rovesci, i temporali e i nubifragi che inizieranno da giovedì sera e notte su venerdì, si annunciano davvero violenti da subito sulla Liguria e anche su alto Piemonte, Verbano, Novarese, Ossola, su area Ticino, sui settori laghi, in alta Lombardia e proseguiranno violenti per molte ore tra venerdì e sabato, specie prima parte. Ci sono stime per 2/300 mm in solo 24 ore sulla Liguria, ossia entro venerdì sera, e poi altri 200 mm nelle successive 24 ore, tra venerdì sera e sabato sera. Accumuli davvero impressionanti e, peraltro, confermati da diversi run. A nostro avviso, dato il prospetto modellistico e, soprattutto, tenuto conto dell’alta sensibilità ai fenomeni violenti, della regione Liguria, riteniamo opportuno lanciare una allerta molto preventiva, di 2/3 giorni, al fine di mettere in atto misure cautelative tali da far fronte a un evento eccezionale. Medesima allerta anche per l’alto Piemonte, area Ossola, Verbano, Novarese, Biellese, Centro Nord Vercellese. Elevato rischio alluvioni su queste aree per accumuli complessivi, in 48 ore, sui 450/500 mm. Molte piogge forti e nubifragi anche su tutte le altre aree settentrionali contrassegnate con i colori verdi più scuri, soprattutto su alta Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali, anche qui con ingenti accumuli, fino a 2-300 mm e rischio naturalmente anche qui di locali dissesti. Piogge e rovesci di moderata o forte intensità anche al Centro, specie settori tirrenici, tuttavia qui dovrebbero essere meno insistenti. Fenomeni entro sabato potrebbero spingersi anche fino alla Campania, medio-alto Adriatico, localmente, e sull’Ovest della Sardegna. Sul resto del territorio, in particolare sul medio e basso Adriatico e al Sud, mediamente più asciutto o solo qualche addensamento occasionale. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente questo ennesimo, pesante maltempo atteso sulla Liguria, su alto Piemonte e diffusamente al Nord, apportando quotidiani aggiornamenti.

