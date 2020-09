Previsioni Meteo, tregua del maltempo: sole e caldo in tutt’Italia, ma il nuovo peggioramento avanza verso la Sardegna

Previsioni Meteo – Proseguirà anche per oggi il bel tempo prevalente su gran parte dell’Italia, grazie a un temporaneo recupero dell’alta pressione dai quadranti meridionali, complice uno stazionamento ancora troppo occidentale del vortice instabile su Ovest Mediterraneo. Semmai esso riuscirà a influenzare limitatamente alcuni settori estremi occidentali, nel corso della giornata, con più nubi, locali addensamenti e anche qualche pioggia sull’estremo Nordovest, sui settori interni della Sardegna e anche su quelli interni siciliani. Sole dominante altrove o soltanto qualche addensamento associato a locali acquazzoni sui rilievi interni abruzzesi, perdipiù fa anche piuttosto caldo relativamente al periodo, grazie a un contributo di aria nordafricana. Nella giornata di domani, però, giovedì 10 settembre, il vortice delle sulle Baleari è previsto spostarsi un po’ più verso Est,quel tanto sufficiente da riuscire a influenzare con vorticità anche temporaneamente significative soprattutto la Sardegna, ma con infiltrazioni umide e moderatamente instabili anche su diversi settori centro-settentrionali. Insomma, del corso di domani il tempo cambierà un po’ su alcune regioni, probabilmente anche in maniera significativa sulla Sardegna. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio per oggi e domani.

Intanto, mattinata odierna all’insegna del sole splendente su quasi tutto il territorio, fatta eccezione per l’angolo più estremo nordoccidentale, tra Centro Sud Piemonte e il Ponente Ligure, dove le correnti umide e moderatamente instabili meridionali stanno addensando nubi già in queste ore mattutine, associate a qualche rovescio sparso, specie tra il Sud Cuneese e l’Alessandrino. Qualche nube irregolare in transito anche sull’Ovest della Sardegna, specialmente sul Sassarese, ma qui ancora non sono presenti fenomeni. Per le ore pomeridiane odierne, è atteso un aumento della nuvolosità sui settori interni della Sardegna e su quelli interni siciliani, dove potranno verificarsi locali rovesci o temporali. Un certo aumento di nubi convettive è atteso anche sull’Appennino centrale, segnatamente sui rilievi abruzzesi, anche qui con qualche locale acquazzone o scroscio di pioggia, e qualche temporale sarà possibile ancora sui rilievi occidentali e meridionali del Piemonte. Per la giornata di domani, lo abbiamo già accennato, azione instabile in avvicinamento all’Italia, con nubi in aumento sulla Sardegna, temporaneamente anche intense nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali diffusi, in qualche caso anche di forte intensità tra il Medio Campidano, il Cagliaritano, i settori centro-meridionali in genere e anche sulle aree di Nordest, con rischio di grandinate o qualche allagamento lampo.Attenzione al sensibile maltempo atteso per domani sul mare di Sardegna Largo, dove potranno essere insistenti temporali violenti e nubifragi e con navigazione decisamente compromessa. Sin dal mattino, è atteso un aumento di nubi irregolari anche sulle regioni settentrionali con qualche rovescio o temporale sui rilievi Liguri-Emiliani, altri sulle Alpi e Prealpi centro orientali , sulle Alpi occidentali e sul Ponente Ligure, specie su Imperiese. Nelle ore pomeridiane, qualche temporale anche sul Centro Appennino, tra i rilievi toscani, umbri, marchigiani e fino localmente a quelli laziali-abruzzesi, isolati temporali anche sulla Sicilia interna e qualcuno occasionale sull’Appennino molisano e su quello lucano-calabrese, ma qui davvero a incidenza localizzata. Sul resto del paese continuerà a prevalente il tempo asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature sono attese più o meno stazionaria o addirittura ancora più calde al Centro Sud, soprattutto lì dove sarà presente un maggiore soleggiamento. I valori massimi saranno mediamente compresi sulle pianure tra +28 e +34°C, ma possibili punte fino a +35/+36°C al Centro Sud. Valori un po’ più bassi, naturalmente, sui settori costieri.

