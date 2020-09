Previsioni Meteo Lombardia: nuvole e temporali in arrivo, temperature massime in calo

“Una vasta circolazione depressionaria atlantica, attualmente centrata in quota a nord della penisola Iberica, induce flussi meridionali umidi sull’Italia nord-occidentale. Per oggi sulla regione transito di nuvolosità medio-alta, con qualche possibilità di deboli piovaschi. Per i prossimi giorni il lento spostamento verso est della circolazione depressionaria determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni (anche a carattere temporalesco) un po’ più diffuse e localmente intense, alternate a irregolari schiarite, specie sulle pianure. Temperature progressivo calo in particolare sui valori massimi“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Domani nuvolosità irregolare, più compatta su Alpi e Prealpi sia per addensamenti che per nubi alte; sulla Pianura transito di nubi medio-alte alternate a schiarite anche ampie.

Precipitazioni: sui rilievi dal mattinata possibilità di deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio, dal pomeriggio eventi un po’ più diffusi, in possibile estensione alle pianure in serata.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie o in diminuzione in montagna. In Pianura minime tra 15 e 19°C, massime tra 24 e 28°C.

Zero termico: attorno a 3600 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, tendenti da sud nelle ore pomeridiane con qualche locale rinforzo, in montagna deboli o moderati meridionali.