Previsioni Meteo: maltempo più serio da domenica 20 al Centro/Nord, temporali localmente forti

Previsioni Meteo – Già abbiamo accennato, in precedenti appuntamenti, che il tempo sarebbe destinato a cambiare dalla prossima settimana, per l’incidere progressivo di flussi instabili atlantici, dapprima con anse cicloniche più efficaci sui comparti occidentali e settentrionali del bacino, quindi con più nubi e piogge sul Centro Nord della nostra nazione, poi via via cavi depressionari in affondo progressivo verso le aree centrali del Mediterraneo e, quindi, possibile maltempo in estensione un po’ a tutto il territorio. Secondo l’aggiornamento serale, però, ci sarebbe un’azione instabile già di un certo significato nel corso di domenica 20, quando anche nei precedenti aggiornamenti era computato comunque un maggiore movimento di nubi e con qualche rovescio. I dati nuovi sarebbero per un’azione pre-frontale instabile di matrice occidentale, proveniente dalle Baleari, più agguerrita di quanto visto fino a oggi, quindi sarebbe da considerare un veloce ma probabilmente abbastanza significativo raid temporalesco, in particolare per alcuni settori centrali, tra domenica pomeriggio e la sera.

La traiettoria delle correnti portanti, come visibile nell’immagine in evidenza, sarebbe particolarmente favorevole a rovesci e temporali, dapprima in forma più irregolare, ma localmente già di un certo rilievo, sulla Sardegna, sul Canale di Sardegna, sul Medio Alto Tirreno in mare, sulla Corsica nord-occidentale e, via via, fenomeni in intensificazione verso il Lazio la Toscana e localmente la Liguria. Locali rovesci o temporali anche sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Valle d’Aosta, in mattinata. Ma il peggioramento più apprezzabile arriverebbe nel corso del pomeriggio, quando un nucleo di vorticità più consistente proveniente da Ovest, raggiungerebbe la Toscana, soprattutto centro settentrionale e localmente anche i rilievi appenninici emiliani, verso il nord-ovest delle Marche, l’Umbria centro settentrionale, arrecando rovesci e temporali anche forti o violenti localmente, dati bassi strati ancora piuttosto caldi. Rovesci e temporali irregolari sulla Liguria, specie di Levante, ancora su Ovest Alpi, tra Piemonte e Valle d’Aosta, e qualche rovescio anche lungo i settori occidentali laziali, localmente sulla Sardegna e sui rilievi appenninici abruzzesi. Ancora tempo in prevalenza asciutto sul resto del paese, anche con ampio soleggiamento nella mattinata, poi magari più nubi irregolari un po’ ovunque nel corso del giorno, eccetto l’estremo Sud e l’estremo Nordest. Poche variazioni termiche, salvo qualche calo al Centro per più nubi e piogge, possibile ulteriore, ma temporaneo, aumento al Sud e su isole.