Previsioni Meteo, maltempo sulla Sicilia Jonica. Dominio dell’Anticiclone su tutto il Centro/Nord

Previsioni Meteo – Il vortice instabile originariamente atlantico che si è isolato nei giorni scorsi tra le isole maggiori arrecando anche diffuso maltempo su questi settori insulari, si è trasferito sul basso Mediterraneo, in azione in queste ore tra il Mar Libico, quello Tunisino, Malta e i settori centro-meridionali della Sicilia. In riferimento all’instabilità associata, essa riuscirà a incidere in maniera più decisa essenzialmente su alcune aree della Sicilia, soprattutto sud-orientali o comunque centro-meridionali. Sul resto del territorio non ci saranno particolari influenze se non in termini di deboli infiltrazioni più fresche in quota dai quadranti orientali o settentrionali, in grado di attivare qualche isolato fenomeno convettivo, essenzialmente sulle regioni meridionali, occasionalmente su quelle Alpine. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 14 settembre.

Abbiamo già rilevato che l’area più direttamente esposta alle avvezioni di vorticità positive e provenienti dai settori orientali o sudorientali alle medie quote, è la Sicilia. Naturalmente non tutta l’isola sarà interessata da instabilità, data l’azione un po’ troppo meridionale del vortice, tuttavia, alcuni settori, soprattutto centro-orientali, in particolare tra il Catanese centro-meridionale e il Siracusano, vedranno precipitazioni piuttosto continue e abbondanti specie nella prima parte della giornata e magari fino alle ore centrali. Possibili accumuli intorno ai 70-80 millimetri o localmente persino 100 su queste aree e soprattutto del Sud Catanese, ma accumuli importanti, sui 20/30/40 e passa mm, sul resto del Catanese e Siracusano, soprattutto centro-settentrionale, localmente anche più all’interno. Attenzione su queste aree tra il Catanese e il Siracusano, per rischio di locali dissesti. Come visibile dalla mappa precipitazioni allegata, in giornata gran parte della Sicilia potrebbe vedere nubi irregolari, locali addensamenti e qualche rovescio o temporale sparso, tuttavia a incidenza decisamente più localizzata e irregolarmente distribuito sulle aree colorate in celeste. Qualche fenomeni isolato, non è escluso anche sulle aree meridionali peninsulari, circoscritte in colore, essenzialmente tra la Calabria, il sud-est della Lucania e il Tarantino, rari su Centro Sud Sardegna e qualche breve scroscio di pioggia o isolato temporale anche sul Centro Nord Piemonte e settori alpini e prealpini centrali. Tempo mediamente asciutto e soleggiato sul resto del paese o solo qualche nube sparsa in più in Appennino. Temperature sempre in prevalenza sopra norma e calde, estive, con massime mediamente comprese sulle aree pianeggianti tra +27 e +32°C, ma punte frequenti fino a +34/+35°C o persino +36°C, in particolare al Centro-Sud; valori un po’ inferiori sulle coste.