Previsioni Meteo verso il weekend: forte maltempo in Sardegna, Sicilia e nelle Regioni tirreniche. I DETTAGLI

Previsioni Meteo – Persisterà almeno 3-4 giorni una moderata area depressionaria che andrà aprendosi sui settori centro-occidentali del Mediterraneo nel corso delle prossime ore. Si tratterà di un nucleo di vorticità positive in quota, che andrà isolandosi nel corso delle prossime ore tra le Baleari e la Sardegna, poi via via nel weekend in avanzamento anche verso il basso Tirreno. L’azione instabile, associata a un cavo depressionario nordatlantico, non riuscirà, però, a sfondare verso il Mediterraneo centrale, braccato da un promontorio anticiclonico presente a largo raggio sull’Est e Centro Nord Europa. Insomma prossimi giorni, almeno fino a domenica 13, caratterizzati da condizioni di tempo senz’altro più movimentate sulle nostre regioni estreme occidentali, in primis sulle Isole maggiori, temporaneamente anche sulle regioni tirreniche e localmente del Nord. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione tra venerdì 11 e fino a domenica 13 settembre.

Nell’immagine precipitazioni allegata, abbiamo rappresentato le aree che dovrebbero vedere le nubi e le piogge più frequenti e ricorrenti nel corso dei tre giorni di riferimento da venerdì a domenica. Le aree con colorazione più scura saranno quelle, naturalmente, dove i fenomeni sono attesi più frequenti e più intensi. in primis vanno rilevati i settori insulari, ossia la Sardegna e la Sicilia, regioni che con più probabilità nel corso dei prossimi giorni vedranno più nubi e piogge rispetto al resto del paese. Temporaneamente potranno essere presente anche fenomeni forti su queste aree con qualche rischio dissesto localmente.

A seguire, pioggia di un certo rilievo, sebbene non continua e, piuttosto, a fasi alterne e comunque a incidenza più irregolare, sui settori di Nordovest, su Centro Ovest Piemonte, localmente su alto Piemonte e poi sui settori appenninici centrali, soprattutto tra il Lazio e l’Abruzzo. Rovesci irregolari anche sul resto delle aree con colorazione in verde più chiaro, quindi sui settori centro-meridionali un po’ tutti, anche localmente su quelli relative appenninici e poi su Alpi e pre-Alpi centro-orientali ma, su questi settori, fenomeni ancora più irregolari e localizzati, tuttavia possibili qua e là. Tempo migliore sui settori pianeggianti centro-orientali del Nord, sul resto del Nord Est, sul Nord Appennino e poi su tutti i settori centro-meridionali adriatiche e anche su quelli peninsulari del versante Ionico. Le temperature, per tutta la seconda parte della settimana e fino al weekend, sono attese più o meno stazionarie o un po’ sopra media, di 2/4°C almeno, poi tendenti al lieve calo proprio nel corso di domenica e di più sulle aree del medio e basso Adriatico, qui verso le medie del periodo.