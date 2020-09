Previsioni Meteo, MAPPE terribili per il maltempo del weekend: ecco la grande Tempesta che porta il primo freddo e la prima neve

Previsioni Meteo – L’autunno è ormai arrivato sull’Italia, con maltempo diffuso da giorni in tutto il Paese: nelle ultime ore i temporali più intensi hanno colpito la Puglia, bersagliata tra martedì pomeriggio e mercoledì sera da violenti temporali che hanno provocato danni e disagi dapprima sulle Murge e in modo particolare ad Altamura, poi nel Salento dove a Cerfignano sono caduti 95mm di pioggia. Anche a Roma è arrivato il primo nubifragio estivo, con 56mm a Roma nel quadrante occidentale della Capitale nella serata di mercoledì, con temperatura piombata a +16°C.

Quanto accaduto nelle scorse ore è soltanto un piccolo “assaggio” rispetto al maltempo estremo che nei prossimi giorni colpirà tutto il Paese, da Nord a Sud. Già dal pomeriggio di Giovedì 24 Settembre avremo i primi violenti temporali in Liguria, Lombardia e alta Toscana, in estensione nella serata al Nord/Est. Venerdì 25 il maltempo si concentrerà proprio al Nord/Est e lungo tutta l’Italia tirrenica, dalla Toscana alla Campania, con piogge torrenziali. Sarà una giornata di forte libeccio e le temperature crolleranno con la prima neve sulle Alpi, a quote collinari sui versanti esteri. Sabato 26 Settembre l’aria fredda proveniente dall’Atlantico settentrionale raggiungerà tutto il Paese, e più che autunno sembrerà già inverno, all’improvviso. Il maltempo si sposterà al Sud, nel basso Tirreno, e persisterà anche al Nord/Est e sulle Regioni Adriatiche. Sulle Alpi la neve raggiungerà addirittura i 700–800 metri di quota, ma nevicherà anche sull’Appennino centrale fino ai 1.400/1.500 metri di altitudine. Non sarà finita qui: Domenica 27 Settembre sarà un’altra giornata di piogge e temporali su tutta l’Italia centrale, in modo particolare su Emilia Romagna, Marche, Lazio e Campania. Alto il rischio di eventi alluvionali, tornado, grandinate estreme. Importante mantenere la massima precauzione negli spostamenti, complici le forti raffiche di vento che alimenteranno la prima grande mareggiata di maestrale della stagione andando a concludere la stagione balneare di molte attività ricettive stagionali dei litorali d’Italia.

