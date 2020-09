Previsioni Meteo: nonostante il maltempo in arrivo, alcune zone rimarranno a secco per altri 5-6 giorni

Previsioni Meteo – Dopo qualche giornata di sole e bel tempo su tutto il territorio nazionale, anche con caldo di un certo rilievo, compatibilmente al periodo, fino a +33/+34°C oggi in Calabria, ma anche più a Nord, nel Ferrarese, il tempo tenderà a cambiare progressivamente su diverse regioni, dapprima al Nord, dove arriveranno tra domani e lunedì temporali anche forti, poi più nubi e piogge anche sulla Sicilia, entro lunedì, e qualche pioggia più sparsa e irregolare sul basso Tirreno, tra la Calabria, il sud-ovest della Lucania e il Sud della Campania. A seguire, verso metà settimana, a causa dell’ isolamento di un vortice depressionario in prossimità delle Baleari e poi in spostamento verso Ovest, nubi e piogge raggiungeranno anche la Sardegna, nuovamente il Nord Ovest e via via più estese verso le aree tirreniche. Ma, fino a metà settimana prossima circa, molte aree, soprattutto centrali, ma anche localmente della Pianura Padana centro-orientale e alcune meridionali, continuerebbero a vedere un tempo piuttosto siccitoso per una non esposizione ai flussi instabili e anche per una azione di questi, troppo occidentali o settentrionali.

Le regioni, quindi, dove sostanzialmente continuerebbe un tempo mediamente buono, soltanto temporaneamente con transito di qualche nube irregolare, ma poco proficua in termini di fenomeni, sarebbero la Toscana, il Lazio, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, la Campania centro settentrionale e orientale, i settori centro-orientali della Lucania e tutta la Puglia. Poche piogge, o soltanto qualcuna in sconfinamento localizzato in occasione del peggioramento prossimo tra domani e lunedì, anche sull’Emilia Romagna e sui settori pianeggianti centro-orientali del Nord. Su queste medesime aree, specie centro-meridionali, oltre a una prevalenza ancora di sole, continuerebbe anche un clima piuttosto caldo per il periodo, data una componente meridionale della circolazione. Anzi, a causa dell’azione perturbata sull’Ovest bacino, le correnti in risalita dai quadranti meridionali lungo l’ascendente depressionario, comporterebbero un ulteriore, benchè temporaneo, aumento delle temperature per qualche fase, con punte anche di +34/+35°C in pianura, localmente. Insomma, per il corso dei prossimi 5-6 giorni, cambiamenti in vista verso il bacino centrale del Mediterraneo e su diverse regioni, ma non ovunque con frequenti aree, dove continuerebbe una fase mediamente stabile e più soleggiata settembrina.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per la prossima settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.