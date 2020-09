Previsioni Meteo, nuova forte ondata di maltempo tra sabato e lunedì: MAPPE impressionanti

Previsioni Meteo – Autunno decisamente ostinato in questo avvio di stagione. Una breve pausa nei prossimi 2/3 giorni, poi altro poderoso affondo atlantico verso l’Europa centro-occidentale e verso anche buona parte del Mediterraneo centro settentrionale. Le manovre perturbate atlantiche inizierebbero a farsi sentire e in maniera anche determinata da subito, con l’avvio del nuovo mese, al Nord e sull’alto Tirreno, con già forti temporali, locali nubifragi e primo pericolo dissesti, in particolare sulla Liguria, ma anche su Nord Toscana, Nord Piemonte e su alta Lombardia entro venerdì 2 sera. Ma sarà solo l’inizio di un peggioramento protratto a tutto il fine settimana e probabilmente fino a lunedì 5 ottobre. In questa sede ci occuperemo proprio del maltempo ancora più poderoso che potrebbe giungere per sabato 3 e poi, probabilmente, dopo una breve pausa, tra domenica sera e lunedì. Treno di perturbazioni, nella seconda parte della settimana, con fronti perturbati possenti che potrebbero creare davvero problemi su diverse regioni centro settentrionali.

In particolare, le simulazioni matematiche ipotizzano l’azione, per sabato prossimo, 3 ottobre, di un profondo ciclone di matrice oceanica in prossimità della Francia, con valori barici al suolo fino a 980 hpa e geo-potenziali in quota, a 5000 metri circa, sui 528 gpdm, quindi una poderosa struttura depressionaria a tutte le quote, in grado di convogliare ingenti quantità di aria umida e mite dal Mediterraneo sud-occidentale e indirizzarle verso soprattutto le nostre regioni settentrionali e del medio Alto Tirreno.

Il tempo peggiorerebbe ulteriormente, dato già il maltempo del giorno precedente, con rovesci, temporali forti e nubifragi che si accanirebbero soprattutto sulla Liguria un po’ tutta, specie centro orientale, su Toscana, sul Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia e sulle aree alpine e prealpine centro orientali. Massima allerta su queste aree, per temporali forti e nubifragi incessanti per tutto sabato, poi via via in concentrazione verso gran parte del Nordest, eccetto le basse pianure, nel pomeriggio-sera. Rovesci e temporali spesso forti in direzione, nel corso di sabato 3, di tutta la Toscana, verso l’Umbria, il Lazio tutto, Ovest Abruzzo e su Nordovest Campania entro sera. Secondo le attuali dinamiche, potrebbe esserci una pausa inter-frontale nella prima parte di domenica, con maggiori schiarite tempo più asciutto, salvo rovesci localizzati. Ma subito, a ruota, già nel pomeriggio di domenica, una seconda, possente perturbazione dalla Francia e dal Golfo del Leone, raggiungerebbe tutti i settori centro-occidentali dal Nord, e poi via via verso Est, con altre intense precipitazioni, temporali forti e nubifragi. Prospettive di maltempo violento, nella notte su lunedì e fino a lunedì mattina, sui settori centro-orientali del Nord, tra Est Piemonte, Centro Est Liguria, Toscana, soprattutto alta, Lombardia, Pianura Padana, Emilia Romagna e verso il Nordest tutto. Temporali forti anche sul Lazio, Umbria, Ovest Abruzzo, Ovest Marche. Rovesci anche in Sardegna e su Centro Nord Campania. Nella fase sabato-lunedì, considerando qualche spacco nel corso di domenica 4, si potrebbero accumulare sulla Liguria centro orientale e su alta Toscana circa 100/150 mm, addirittura fino a 300/350 mm su alto Piemonte, 200 mm su alta Lombardia e 200/300 mm anche su alto Friuli. Accumuli pericolosi, specie poi se si considera che si sommerebbero ad altri ingenti di 36/48 ore prima, tra giovedì sera-venerdì, sulle medesime aree. I fronti non riuscirebbero a entrare verso il medio e basso Adriatico , il resto del Sud e la Sicilia dove il tempo potrebbe essere in gran parte asciutto o solo un po’ di fenomeni in sconfinamento sul medio Adriatico. La redazione di Meteoweb monitorerà continuamente l’evoluzione, apportando quotidiani aggiornamenti.

