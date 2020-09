Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo da Giovedì 10 Settembre fino al weekend. Ecco le zone più colpite

Previsioni Meteo – Circolazione più movimentata in questa fase sul nostro bacino, tuttavia con conseguenze, in termini di pioggia, sempre abbastanza settoriali. I settori nordoccidentali mediterranei, sono appena reduci da un ennesimo affondo nord-atlantico che ha portato rovesci e temporali diffusi al Nord, non a tappeto, abbastanza irregolari ma, come anche previsto, su molte aree anche forti o persino violenti, come sulla Liguria, sul Veneziano e su diversi altri settori Alpini e prealpini. un’altra aria instabile, Dove è stato presente un moderato cavo depressionario secondario, è stata la Sicilia, dove sono ancora presenti locali addensamenti e temporali, soprattutto sulla parte centro-orientale. Affondi, tuttavia, troppo occidentale rispetto all’asse peninsulare, con molte aree, senz’altro le prevalenti, ancora escluse da un coinvolgimento instabile. Per i prossimi due o tre giorni, la pressione aumenterà, salvo ancora disturbi locali e locali piogge, essenzialmente per martedì 8, sulle isole maggiori, occasionalmente sul medio-basso Tirreno ma a seguire tornerà a prevalere il sole ovunque. Da giovedì pomeriggio-sera, però, sul Mediterraneo Occidentale andrà approfondendosi un altro sistema instabile. Le prime nubi e precipitazioni interesseranno essenzialmente la Sardegna che, nel corso del peggioramento atteso da metà settimana, potrebbe essere la regione italiana più interessata da rovesci e temporali, in qualche fase anche forti.

Sulla mappa precipitazioni di massima allegata, abbiamo evidenziato in colore a scala di blu le aree che, nei 4-6 giorni di instabilità indicati, dovrebbero essere maggiormente interessate da nubi e fenomeni. La Sardegna è la regione circoscritta con colorazione più intensa e le precipitazioni abbondanti potrebbero riguardare anche i bacini tirrenici intorno a essa. Buone piogge, anche se probabilmente più verso metà-fine periodo instabile, quindi dal 13/14 e verso metà mese, potrebbero interessare anche i settori settentrionali, soprattutto dell’Alto Tirreno, quelli nordoccidentali e poi le Alpi e Prealpi centro-orientali; qualche rovescio o temporale di un certo significato, anche in questo caso di più verso il fine settimana prossimo, sull’Appennino centrale. Sul resto delle aree centro-meridionali tirreniche, sono attesi comunque addensamenti, quindi nubi più presenti, anche locali rovesci e qualche temporale, ma in forma certamente più irregolare e quindi fenomeni mediamente più localizzati e anche più deboli. Probabilmente fenomeni scarsi o addirittura assenti sulle aree adriatiche, specie via via verso le coste. Naturalmente la configurazione barica andrà ancora modificandosi, per cui fino all’inizio dell’evento, tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbero cambiare le dinamiche e anche le aree più coinvolte. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione per il nuovo peggioramento atteso da metà e verso il fine settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.