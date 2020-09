Previsioni Meteo: nuova ondata di maltempo all’orizzonte, il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 18 settembre, e nei prossimi giorni, fino a mercoledì 23: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domani al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale in riduzione dalla serata. Cielo sereno, al più velato da fine giornata sulle restanti zone delle regioni occidentali. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti nell’entroterra delle regioni adriatiche e sull’Appennino laziale con locali rovesci ed occasionali temporali, sempre di debole intensità, ma in assorbimento dalla sera. Bel tempo sul resto del centro peninsulare ed estesa, ma innocua nuvolosità alta e sottile sull’isola. Sud e Sicilia: rovesci temporaleschi attesi già dal primo mattino sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia. Iniziali velature anche spesse sulle restanti regioni ioniche e cielo sereno altrove; seguirà una generale intensificazione della copertura specie a ridosso delle relative aree appenniniche, dove sono attese deboli precipitazioni convettive nelle ore centrali della giornata; miglioramento dal tardo pomeriggio con ampi rasserenamenti. Temperature: minime in lieve flessione su Alpi, bassa Toscana, alto Lazio, rilievi abruzzesi e molisani e sulla Sicilia sudorientale; in leggero rialzo sulla Pianura Padana orientale, coste romagnole e Calabria ionica; stazionarie sul resto del Paese; massime in tenue diminuzione su gran parte del nord, Toscana centrorientale, Marche ed Umbria; in aumento su Sardegna occidentale, Salento, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove. Venti: moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con rinforzi su Calabria ionica e Sicilia tirrenica; da deboli a moderati al centro, Romagna e coste nord-adriatiche; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio, ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; da mossi o molto mossi lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; poco mossi il mar Ligure, mare e canale di Sardegna; generalmente mossi i restanti bacini.

Sabato 19/09/20. Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci e temporali sulle relative zone centroccidentali, ma con fenomeni in riduzione dalla serata. Altrove cielo sereno o velato, ma con nubi in intensificazione da fine giornata su Liguria e pianura piemontese. Centro e Sardegna: bel tempo con innocui passaggi di nubi alte e sottili. Sud e Sicilia: ancora residui addensamenti accompagnati da deboli rovesci temporaleschi attesi su bassa Calabria tirrenica e sulla Sicilia nordorientale, ma in generale assorbimento dalla sera; velature sulla Puglia salentina e cielo sereno o poco nuvoloso sul restante meridione. Temperature: minime in diminuzione su pianura lombarda, regioni adriatiche, Campania, Basilicata e nord Calabria; in tenue rialzo sulla Sardegna occidentale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in flessione su nord-ovest, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto centromeridionale, Lazio e Calabria ionica; in leggero aumento su appennino centrale e localmente sulle due isole maggiori; stazionarie sul resto del Paese. Venti: moderati dai quadranti settentrionali sulle estreme aree ioniche; deboli orientali in Pianura Padana e variabili sul resto del nord; da deboli a localmente moderati dai quadranti settentrionali sul restante centro-sud. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio; mosso il basso Adriatico; da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna ed il medio Adriatico; poco mossi i rimanenti bacini.

Domenica 20/09/20: copertura in aumento al centro-nord con deboli precipitazioni sulle relative zone montuose e sulla Sardegna; dalla serata riduzione dei fenomeni sull’isola e loro trasferimento dall’appennino centrale alle restanti zone delle regioni adriatiche del centro; cielo sereno o poco nuvoloso al meridione, ma con nuvolosità in intensificazione serale sul settore tirrenico.

Lunedì 21/09/20: molte nubi al centro-nord con fenomeni temporaleschi diffusi sulle regioni alpine e Toscana e più isolati altrove; dalla sera attenuazione dalle precipitazioni sul settore centrale. Deboli instabilità nelle ore centrali della giornata sui rilievi meridionali e scarsa nuvolosità sul resto del meridione.

Martedì 22/09/20 e mercoledì 23/09/20: martedì moderato maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico; cielo poco nuvoloso su Calabria e Sicilia e spesse velature sul resto del Paese. Nella giornata di mercoledì attesa una ulteriore intensificazione dei fenomeni al nord-ovest e sul settore tirrenico peninsulare del centro; tempo ancora asciutto al meridione.