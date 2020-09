Previsioni Meteo, oggi forte maltempo al Nord e sulle Tirreniche: temporali in intensificazione nel pomeriggio-sera

Previsioni Meteo – Il flusso instabile atlantico, continua imperterrito verso gran parte dell’Europa centro-occidentale e anche dei settori centro-occidentali del Mediterraneo.Esso è mosso da un centro motore depressionario, collocato tra il Regno Unito e il Mare del Nord, alimentato, a sua volta, da aria sempre più fredda di matrice sub-polare e in progressivo ulteriore approfondimento. Via via, l’azione perturbata tenderà ad abbassarsi sempre più in latitudine e a incidere in maniera sempre più viva sul nostro bacino dove, a iniziare già dalle ore pomeridiane e soprattutto serali prossime, i fronti si faranno più estesi anche più cattivi. Le aree tirreniche e parte di quelle settentrionali, saranno le più esposte al flusso instabile, quindi su questi settori ci attendiamo i maggiori rovesci e temporali, tuttavia previsti in forma più irregolare o abbastanza localizzati in giornata, poi via via più estesi nel corso della sera, ma soprattutto più forti o anche localmente violenti, su alcuni settori. Ecco più in dettaglio l’evoluzione fino alle 24 di oggi.

In mattinata, locali addensamenti e qualche temporale su Lazio centro-settentrionale, qualche veloce rovescio anche su Roma; Temporali più organizzati sono in atto sui bacini al largo delle Coste toscane, e qualche rovescio anche verso la Toscana centrale, Nord Livornese, Lucchese, Pisano, Pistoiese, verso Firenze. Altri fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo Sul centro nord Lombardia, tra lordi Milanese, settore laghi bergamasco e qualcuno sul Nordest Piemonte. Brevi rovesci localizzati tra il Torinese l’alessandrino, qualcuno anche sul Nord della Sardegna, e temporali locali sul basso Tirreno in mare, a Largo delle Coste settentrionali calabresi. Sul resto del territorio, tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato. Attenzione, però, nelle ore pomeridiane e serali, perché è atteso un sensibile peggioramento del tempo in particolare tra l’alta Toscana e il Levante Ligure. Su queste aree, potrebbero accanirsi fronti temporaleschi importanti e tali da determinare ingenti accumuli di acqua in unità di tempo ridotta: possibili fino a 100/150 mm entro la mezzanotte, quantitativo decisamente importante e tale da determinare possibili dissesti, allagamenti, smottamenti, in particolare sull’area tra La Spezia, la provincia di Massa Carrara, area Sarzana, Montemarcello, e il Lucchese, specie area Viareggio. Attenzione a i temporali forti attesi anche sul Centro Nord Lombardia, su tutta la fascia alpina e prealpina centro-orientale, dalle Alpi Lombarde, passando per quelle del Trentino centro meridionale, del Centro Nord Veneto e fino al Friuli Venezia Giulia un po’ tutto. Anche su queste aree saranno possibili nubifragi locali e accumuli di acqua fino a 40/50/60 mm o anche oltre in poco tempo, quindi anche qui rischio di allagamenti lampo, benché su settori circoscritti. Piogge e temporali sparsi sulla fascia tirrenica centro-meridionale, sul Piemonte, al Nordovest in genere e localmente sul Nord e Ovest Sardegna, estremo Sud Puglia, tempo mediamente più asciutto e soleggiato sul resto del Paese, salvo qualche addensamento locale con fenomeni occasionali. Poche variazioni termiche, dopo il calo più apprezzabile nel corso di ieri, con temperature più o meno nelle medie stagionali o solo un po’ oltre sulle aree a Sud.

