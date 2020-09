Previsioni Meteo, sarà Inverno all’improvviso: prima ondata di freddo nell’ultimo weekend di Settembre, arriva anche la neve!

Previsioni Meteo – Sarà Inverno all’improvviso sull’Italia, e arriverà presto: nell’ultimo weekend del mese di Settembre, tra Sabato 26 e Domenica 27 quando la prima ondata fredda della stagione, proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale, raggiungerà il Mediterraneo facendo improvvisamente crollare le temperature su valori tipici di Dicembre. Sulle Alpi arriverà la prima neve a quote non particolarmente elevate, fino ai 1.500 metri di altitudine.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, prospettano un’enorme saccatura ben evidenziata nelle mappe sinottiche del centro europeo ECMWF a corredo dell’articolo: l’aria fredda affluirà direttamente dal Polo Nord verso le isole Britanniche, con eccezionali nevicate precoci sulle colline della Scozia fino a 500–600 metri di altitudine. Il freddo avanzerebbe poi su Francia, Spagna e in tutto il Mediterraneo centro/occidentale, facendo crollare le temperature anche in Italia nel prossimo weekend, dopo un’iniziale sbalzo termico Sub-Tropicale per le correnti pre frontali provenienti dal Nord Africa, che determineranno un’altra ondata di caldo africano, tanta sabbia del Sahara e forti venti meridionali.

Ecco perchè passeremo improvvisamente dall’estate all’inverno: in questo weekend, 19–20 Settembre, in tutto il Centro/Sud e anche in alcune aree del Nord (specie Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) le condizioni meteorologiche saranno ancora tipicamente estive, con oltre +30°C e sole pieno. Nel fine settimana successivo, invece, sarà tutta un’altra storia. E parlare semplicemente di “autunno” è riduttivo, alla luce degli sbalzi termici impressionanti nell’arco di pochi giorni. Alcune partite della 2ª giornata di serie A (Torino-Atalanta, Sampdoria-Benevento, Inter-Fiorentina, Spezia-Sassuolo, Verona-Udinese e il big match Roma-Juventus) si giocheranno subito al freddo e sotto la pioggia.

