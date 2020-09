Previsioni Meteo per la prossima settimana: l’Anticiclone prova a riportare il bel tempo, ma l’Atlantico spingerà altre tempeste sul Mediterraneo

Previsioni Meteo – Verso il fine settimana prossimo, ci sarà un crudo maltempo su molte regioni italiane, a causa dell’avvento verso il Mediterraneo centrale di un nucleo di aria fredda sub-polare. L’azione instabile o ancora a tratti perturbata, potrebbe proseguire anche per la giornata di lunedì 28, segnatamente sulle aree centro-meridionali, dove potrebbero insistere ancora rovesci e temporali diffusi e spesso anche forti in particolare sul medio e basso Tirreno. Inizio settimana, quindi, ancora con tempo compromesso al Centro Sud, meglio e con più sole al Nord. A seguire, però, ossia da martedì 29 e probabilmente fino al 1 ottobre, dovrebbe transitare sull’Italia un moderato promontorio anticiclonico, grazie all’evoluzione oramai definitiva del vortice sub-polare verso Est, con qualche giornata di tempo più asciutto e soleggiato in via generale sul territorio nazionale, o solo disturbi localizzati, e anche con temperature in progressivo aumento, tuttavia ancora sotto media fino al primo ottobre.

Verso la seconda parte della settimana, e ancor più in coincidenza con il primo weekend di ottobre, il tempo potrebbe tornare a cambiare, anche se non per tutte le regioni. Infatti, potrebbero tornare a incidere, verso il Mediterraneo settentrionale o centro-occidentale, correnti umide e instabili atlantiche, facenti capo a un’area depressionaria in approfondimento tra il Regno Unito e la Francia. Il tipo di circolazione prospettato, rappresentato nella barica in evidenza, porterebbe un progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, soprattutto su Alpi e Prealpi un po’ tutte, localmente sulle alte pianure, poi sul medio-alto Tirreno, in maniera più irregolare sul resto del Nord. Sulle regioni del medio-basso Adriatico e sul resto del Sud peninsulare, a causa di una minore esposizione al flusso occidentale, l’instabilità potrebbe essere fiacca o spesso anche assente, quindi su queste aree minore probabilità di precipitazioni e, magari, con qualche giornata soleggiata in più anche nella seconda parte della settimana. Sulle isole maggiori, potrebbe esserci una maggiore variabilità verso il weekend, con possibile incremento di pioggia e rovesci su Centro Nord della Sardegna, qualcuna anche sul Nord della Sicilia, meglio sui settori meridionali di entrambe le isole. Le temperature tenderebbero ad aumentare su tutto il territorio nazionale, dopo metà settimana e verso il weekend, grazie una possibile circolazione più mite occidentale o meridionale, con valori tendenzialmente un po’ sopra la norma ovunque, ma in particolare sulle aree del medio-basso Adriatico e meridionali. Naturalmente la relazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.