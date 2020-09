Previsioni Meteo per oggi, lunedì 21: si intensifica il maltempo, temporali localmente forti su molte regioni

Previsioni Meteo – L’area depressionaria franco-iberica guadagna sempre più spazi verso il Mediterraneo centrale, con instabilità diffusa, anche nella giornata odierna, su molte regioni italiane. Tuttavia, l’asse depressionario, più decentrato sul Centro Nord del bacino, non consente ai flussi instabili da Ovest, di raggiungere in maniera efficace gran parte delle regioni meridionali dove il tempo sarà in prevalenza asciutto e soleggiato, fatta eccezione per alcuni settori campani e pugliesi. Nubi, rovesci e temporale, quindi, più diffusi al Centro Nord, dove localmente potranno assumere anche carattere di forte intensità. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alle 24.00 di oggi.

Mattinata con azione perturbata abbastanza localizzata, anche se di buona consistenza. Essenzialmente a essere interessanti da nubi e fenomeni, localmente anche forti sono, in queste ore, il Nord Ovest, soprattutto il Piemonte, la Liguria centrale e poi i settori centrali tirrenici, tra il basso Lazio e il Nord della Campania. Su queste aree, sono già attivi rovesci e temporali diffusi, più insistenti sulla Liguria centrale, tra il Savonese e il Genovese, sul Centro Nord Piemonte e poi, più a Sud, tra la provincia meridionale di Latina, area Formia, il Casertano, in Campania, progressivamente anche il Napoletano, e i settori occidentali del Molise, l’Isernino, fino al Sud Abruzzo. Fenomeni localmente anche forti su queste aree, fino a 30-40 o a sfiorare i 50 mm localmente. Qualche temporale localizzato anche al Nordest, tra i settori settentrionali del Polesine e la laguna veneta, altrove in prevalenza stabile e soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari in più sulle aree settentrionali, in aumento anche al Centro. Per il resto della giornata e poi fino a sera, l’instabilità continuerà a interessare le medesime aree, con altre piogge e rovesci o anche temporali, ma si estenderà anche a diverse aree centrali, soprattutto interne e poi verso quelle adriatiche, fino alla Campania occidentale, localmente al Centro Nord della Puglia e al Nord della Lucania. Rovesci e temporali anche verso i settori alpini e prealpini centro-orientali e qualcuno sulle aree orientali della Sicilia, occasionalmente su quelle orientali della Sardegna. Localmente potranno esserci accumuli anche significativi entro sera, fino a 50-60-80 millimetri, in particolare sui settori fra il basso Lazio e il Nord Ovest della Campania, sulle Marche interne, anche sul Grossetano, nel Sud della Toscana, sul Piemonte, tra Nord Torinese e Biellese e localmente sul Nordest Savonese, in Liguria. Meglio con tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del Sud, delle isole e sui settori pianeggianti centro-orientali, anche se, localmente, non è escluso qualche addensamento associato a rari, occasionali temporali. Le temperature sono previste in lieve calo al Centro Nord, più o meno stazionarie sulle regioni meridionali e ancora calde, fino a massime di +34/+35°C.