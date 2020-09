Previsioni Meteo per oggi, martedì 22 settembre: ancora maltempo, insiste l’instabilità con rovesci e temporali diffusi

Previsioni Meteo – Non demorde il flusso instabile occidentale verso i settori centrali del Mediterraneo e anche verso l’Italia. Sul Centro Ovest del nostro bacino, si è oramai instaurata una circolazione di aria umida atlantica con centro motore più vicino al nostro territorio in prossimità della Francia meridionale, della Provenza. La maggiore curvatura ciclonica delle anse depressionarie è presente tra il medio Alto Tirreno e le nostre regioni centrali e settentrionali dove, naturalmente, si sta concretizzando e si concretizzerà ancora l’avvezione di vorticità positiva più significativa e dove, di conseguenza, ci saranno le occasioni per innesco di celle temporalesche, localmente anche a elevato sviluppo verticale. Meno esposti al flusso instabile i settori del basso Adriatico, appenniniche meridionali, il versante ionico peninsulare e diffusamente le isole maggiori, specie la Sardegna. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte prossima.

In queste ore del mattino, l’azione più perturbata sta già riguardando, e continuerà a riguardare, soprattutto l’alto Tirreno, ossia la Toscana occidentale, anche aree insulari, e la Liguria, soprattutto centro-orientale, ma localmente anche su Ovest Imperiese. Su questi settori sono già presenti rovesci e temporali sparsi, talora forti, come sul Livornese. Altri rovesci e locali temporali anche su alto Piemonte, soprattutto sul Biellese, poi verso il Nord Vercellese, Nord Novarese, altri temporali su alta Lombardia, Milanese, Comasco, Lecchese, Bergamasco anche verso il Bresciano, e qualcuno sparso sul Veneto, qui più forti sul Polesine, ancora altri sull’alto Adriatico in mare, di fronte alla laguna veneta e sul Friuli. Addensamenti e locali temporali anche sul Lazio centro-meridionale, specie verso i settori costieri, in particolare sulla provincia di Latina, area Terracina.

Sulle aree meridionali, tempo migliore in via generale, salvo anche qui un temporale più forte sull’estremo Sud Leccese, locali rovesci tra Palermitano e Ovest Messinese e qualcuno in avvicinamento alle coste occidentali campane, specie del Salernitano. Tempo più asciutto e soleggiato altrove. Per il pomeriggio e la sera, come visibili anche dalla distribuzione fenomeni sulla mappa allegata, le regioni centrali un po’ tutte e quelle settentrionali, continueranno essere l’obiettivo principale dell’instabilità, con rovesci e temporali diffusi, spesso moderati, ma in qualche caso anche forti. Possibili accumuli fino a 30/40/60 mm sulle aree evidenziate più in scuro, in particolare sulla Toscana occidentale, sulle Marche, estremo Nord Abruzzo, sulla Venezia Giulia, tra il Nord Est Piemonte e il Centro Nord Lombardia e anche qualche picco verso i 90/100 mm, tra le Marche meridionali e il Nord Abruzzo, ai confini tra le province di Ascoli Piceno e il Teramano, con possibile anche qualche dissesto su queste aree. I settori del medio-basso Adriatico, quelli interni meridionali, gran parte delle aree ioniche, il Centro Ovest della Sicilia e gran parte della Sardegna, risulteranno, invece, meno esposti al flusso instabile con tempo migliore in via generale o soltanto qualche addensamento occasionale. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, rispetto ai valori di eri, più miti e nella norma sulle aree centro-settentrionali, più calde e sopra media al Sud e sulla Sicilia, dove le punte massime potrebbero spingersi fino a +34/+35°C tra la Calabria e l’Isola.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: