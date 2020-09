Previsioni meteo, sarà un Weekend terribile con lo scirocco: super caldo fino a +34°C al Sud, forte maltempo al Nord

Previsioni Meteo – Il prossimo fine settimana si annuncia a due facce sull’Italia, anche se prevarrà e farà certamente più clamore quella brutta legata al maltempo. Sulle regioni settentrionali e su quelle del medio-alto Tirreno, la parola d’ordine sarà perturbabilità, con maltempo talora violento e rischio di gravi dissesti di tipo idro-geologico. Sulle aree del medio-basso Adriatico, ma soprattutto su quelle meridionali, oltre al tempo più asciutto e soleggiato in gran parte, salvo qualche disturbo soltanto sulla Campania, si avrà una consistente ondata di caldo, relativamente al periodo, seppure breve. Naturalmente non si tratterà di una classica alta pressione nordafricana alla conquista di questi nostri settori più meridionali. L’aria molto calda che raggiungerà il Sud Italia, sarà certamente di origine nordafricana, ma frutto di un sussulto subtropicale lungo l’ascendente depressionario, quello stesso che porterà tanto maltempo sui restanti settori italiani.

Insomma, una ondata di caldo in seno a un flebile promontorio mobile destinata a durare poco, ma che senz’altro sarà capace di far schizzare i termometri decisamente sopra i valori termici propri del periodo. Nella mappa anomalie termiche allegata, è bene evidente il divario termico previsto tra le regioni del medio e alto Tirreno, Sardegna compresa, e quelle del medio-basso Adriatico e meridionali. Da valori spesso anche sotto media sulle prime aree, fino a -5/-6°C su Liguria e Sardegna centro occidentale, +2/+4° diffusi, sempre rispetto alla media del periodo, sui settori medio-alti adriatici e Campania, e fino a +5/+7°C su gran parte delle aree meridionali, ma anche a estremi di +10°C oltre la media sulle aree ioniche di Puglia, Calabria e Sicilia. Divario termico, in riferimento alle anomalie, anche di +15°C tra la Liguria, la Sardegna e i settori ionici. Su diverse aree tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, i valori in pianura si porteranno spesso sui +30/+32°C tra sabato e domenica prossimi, ma con punte persino sui +34°C, stimate localmente sulle pianure interne pugliesi, in considerazione anche della presenza di un vento, dai quadranti meridionali, spesso sostenuto e complice, in alcuni casi, dell’ulteriore aumento termico per Foehn appenninico o comunque vento di caduta dai rilievi.

